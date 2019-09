Quels sont les smartphones qui intéressent le plus les lecteurs de FrAndroid ? Si vous vous posiez la question, voici le Top 10 des téléphones les plus consultés sur FrAndroid la semaine dernière, de belles performances pour Xiaomi et Samsung.

Nos fiches produit regroupent diverses informations sur les smartphones auxquelles elles sont associées. Ainsi, en observant celles qui sont le plus consultées, nous pouvons déduire les appareils qui intéressent le plus nos lecteurs et lectrices.

Nous voici donc de retour pour un compte-rendu sur le Top 10 des smartphones les plus populaires sur FrAndroid dans la semaine du 2 au 8 septembre 2019.

Xiaomi au pouvoir

Le Xiaomi Redmi Note 7 surfe encore et toujours sur son énorme popularité et termine, cette semaine encore, en tête du classement. Son rapport qualité/prix déjà excellent s’est encore plus bonifié au fil du temps grâce à une baisse progressive de son tarif. Et alors que le Redmi Note 8 a été officialisé récemment en Chine, on imagine que cette gamme va continuer de susciter la sympathie de notre communauté.

Sous le même emblème, on trouve aussi le Xiaomi Mi 9 à la huitième position. C’est assez bas dans ce Top 10, mais notons que ce smartphone reste un habitué du classement quand d’autres modèles n’ont fait qu’y passer pendant une semaine ou deux.

Samsung, la force tranquille

La gamme Galaxy A de Samsung est toujours aussi plébiscitée par notre lectorat. C’est la raison pour laquelle on trouve le Galaxy A50, best-seller indéniable à la deuxième place. Suivent derrière les Galaxy A10 (3e), Galaxy A30 (5e) et Galaxy A70 (7e).

Dans le haut de gamme, notons l’absence du Note 10 à la faveur du Galaxy S10+ (9e) et du Galaxy S10 (10e). Ces deux modèles un peu plus anciens offrent des caractéristiques toujours alléchantes pour un tarif plus abordable aujourd’hui que les dernières phablettes du Coréen.

Enfin, n’oublions pas Huawei. Même dans la tourmente à cause des États-Unis, la marque chinoise réussit à placer son P30 Pro et son P30 aux quatrième et sixième rangs.

Les 10 meilleurs smartphones sur FrAndroid