Boulanger : les meilleures offres smartphones et high-tech des soldes d’été

Ce mercredi 15 juillet signe le début des soldes d’été partout en France. L’occasion pour Boulanger de faire baisser le prix de nombreux produits tech grâce à des remises importantes. Nous vous avons sélectionné les offres les plus intéressantes parmi toutes celles que propose le marchand pour ce début de soldes d’été.

Samsung Galaxy Note 10 à 649 euros

Sorti l’été dernier, le Samsung Galaxy Note 10 fait partie des smartphones remarquables de l’année 2019. Son écran AMOLED de 6,3 pouces frôle la perfection et les trois capteurs photo font un excellent travail, de jour comme de nuit. L’intérêt du Samsung Galaxy Note 10 se trouve aussi dans le stylet intégré à son châssis. Avec celui-ci, griffonnez sur votre écran et contrôlez votre smartphone à distance.

Résolument haut de gamme, le Samsung Galaxy Note 10 a été lancé au prix de 959 euros. Pendant les soldes, son prix passe à 649 euros sur Boulanger, soit un peu plus de 300 euros de remise.

OPPO A5 à 149 euros

Connu pour ses smartphones très haut de gamme, OPPO propose également des smartphones abordables de très bonne facture, comme le OPPO A5. Il dispose d’un grand écran LCD IPS de 6,5 pouces bien calibré et très lumineux. Du côté des performances, le Snapdragon 665 est capable de faire fonctionner le smartphone de manière fluide, même lors des sessions de jeux (à condition de bien régler les graphismes).

Proposé habituellement au prix plancher de 169 euros, le prix du OPPO A5 descend à 149 euros, soit une belle économie de 20 euros pour un téléphone déjà proposé à un bon prix.

Pack OPPO Reno 2 Z avec coque et enceinte à 279 euros

Le OPPO Reno 2 Z est lui un smartphone de milieu de gamme doté d’un équilibre presque parfait selon le test de Frandroid. En y regardant de plus près, ce smartphone excelle dans presque tous les domaines : écran AMOLED d’excellente facture, autonomie de deux jours et performances très satisfaisantes. Le déploiement de ColorOS 7 sur le OPPO Reno 2 Z est en cours, et gomme ainsi les quelques défauts apportés par l’ancienne version de cette interface.

Commercialisé à 349 euros depuis la fin d’année 2019, le OPPO Reno 2 Z voit son prix descendre à 279 euros lors des soldes de Boulanger. Et il ne vient pas tout seul, puisqu’il est commercialisé dans un pack comprenant une coque de protection et une enceinte Bluetooth de la marque Thomson.

La Huawei Watch GT 2 avec enceinte Bluetooth à 179 euros

Annoncée en même temps que le Huawei Mate 30 Pro, la Huawei Watch GT 2 est l’une des meilleures montres connectées pour Android. Elle fonctionne sous LiteOS de Huawei, et permet de suivre son activité sportive mais également de consulter les messages reçus sur son smartphone. Elle dispose également de sa propre puce GPS, pour suivre le tracé d’un footing sans avoir son smartphone sur soi. Enfin, le Huawei Watch GT 2 est une championne de l’autonomie, avec une semaine d’endurance en usage intensif.

Pour les soldes d’été, le prix de la Huawei Watch GT 2 passe à 179 euros avec une enceinte Bluetooth Huawei offerte pour sonoriser vos soirées d’été.

L’ordinateur Asus Vivobook 15″ à 999 euros

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur léger et puissant, ce Asus Vivobook 15″ est une excellente affaire. En effet, sa fiche technique est plutôt musclée compte tenu de son gabarit. Le Asus Vivobook S533IA-BQ086T est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7, de 16 Go de RAM DDR4 et d’un grand SSD de 1 To, le tout pour 1,8 kilo. Une connectique complète parfait le tout, avec deux ports USB, un USB-C 3.1, un port HDMI 1.4 et un lecteur de carte microSD.

Pour les soldes d’été, le Vivobook S533IA-BQ086T bénéficie d’une remise immédiate de 100 euros, faisant baisser son prix à 999 euros.

TV Samsung 55Q80T à 1290 euros

Les futures consoles arrivent bientôt dans nos salons, et ce téléviseur est paré pour en profiter pleinement. En effet, il est équipé de ports HDMI 2.1, la dernière norme qui permet de transférer un flux jusqu’en 4K à 120 Hz. De technologie QLED, la dalle de ce téléviseur profite d’une très belle qualité d’image, ainsi que d’une luminosité élevée permettant de profiter pleinement du HDR10+. Le téléviseur Samsung 55Q80T a reçu la très bonne note de 8/10 sur Frandroid.

Généralement négocié autour de 1490 euros, le TV Samsung 55Q80T voit son prix baisser à 1290 euros pour les soldes de Boulanger. Une remise de 200 euros qui tombe à pique, quelque mois avant la sortie des consoles de nouvelle génération.

La barre de son Samsung HW-Q70R à 399 euros

Dans l’univers des barres de son, la HW-Q70R de Samsung est une référence. Pourquoi ? Car il s’agit de l’une des barres de son hautement recommandable les plus accessibles. Elle est livrée avec un caisson de basse supplémentaire, ce qui lui permet de restituer une scène sonore équilibrée en conservant une bonne spatialisation. Elle conviendra pour les films, mais aussi pour écouter de la musique depuis l’application compagnon pour smartphone.

Généralement vendue autour de 500 euros, la barre de son Samsung HW-Q70R est aujourd’hui proposée à 399 euros sur Boulanger, soit une belle remise de 100 euros.