Android 12 : Google veut rendre l’animation de tapotement moins laide

La bêta 1 d'Android 12 comportait, parmi ses nombreuses nouveautés, une nouvelle animation de tapotement dans les menus jugée buguée par des centaines d'utilisateurs. Google a promis des mises à jour pour les bêta 2 et 3.

Ça y est, vous vous êtes enfin décidés à installer la première bêta d’Android 12 sur un smartphone compatible. Après avoir suivi notre guide pour l’installer, vous avez patiemment attendu que les barres de téléchargement et d’installation se remplissent. À peine votre smartphone allumé, vous vous êtes jeté dans les menus pour sentir la nouvelle interface glisser sous vos doigts.

Et là, patatras : vous ne pouvez pas vous empêcher de tiquer sur la petite animation qui intervient à chaque tapotement sur un onglet dans les menus, ou encore dans le panneau des raccourcis. Celle-ci vous donne même l’impression d’être un bug ou un glitch, avec son effet qui imite le grain d’une photo par exemple. L’animation est particulièrement visible en mode sombre.

Cette mésaventure semble être arrivée à de nombreux utilisateurs. Tant et si bien que des centaines de personnes ont alerté Google via le traqueur de problèmes d’Android 12. Un fil principal, au nom non équivoque de « l’effet d’ondulation est cassé dans tout l’OS » et appuyé par 264 personnes, semble même penser qu’il s’agit d’un problème graphique.

Une mise à jour dans les bêta 2 et 3

Les animations qui imitent des glitchs sont à la mode, notamment dans les jeux vidéo et les productions audiovisuelles. Mais il n’est pas certain qu’une telle animation dans une interface soit la meilleure des idées. Une interface est censée être claire et compréhensible immédiatement, et si des centaines d’utilisateurs pensent qu’une animation est en fait un bug, on est loin d’une impression réussie.

Google le sait bien. Un jour après la première alerte, la firme de Mountain View a déjà annoncé qu’elle prévoyait une mise à jour sur ce sujet. Le 3 juin, Google a marqué sur le fil signalant le problème que celui-ci avait été réparé. Google écrit : « Merci pour les nombreux retours – vous verrez des mises à jour continues au sein des bêta 2, 3, et suivantes pour rendre l’ondulation plus subtile et moins distrayante ».