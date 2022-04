TV 8K : le Neo QLED de Samsung n’a jamais été aussi abordable grâce à cette offre de remboursement

La nouvelle gamme de téléviseurs Neo QLED de Samsung est enfin disponible. Et pour son lancement , le constructeur sud-coréen propose un remboursement allant jusqu’à 500 euros sur la facture finale. L’occasion de profiter d’un TV ultra premium à un prix réduit, juste avant le Mondial 2022.

Champion du téléviseur Neo QLED, Samsung continue d’améliorer son savoir-faire pour livrer les TV 4K et 8K les plus prometteurs du marché. Et la cuvée 2022 fait honneur aux ambitions du constructeur. Entre la définition qui oscille entre 4K et 8K, le rétroéclairage Mini LED, le traitement logiciel de l’image et le superbe design, les TV Neo QLED de Samsung misent sur une recette ultra-premium.

Autre corde à leur arc : une promotion pour leur arrivée sur le marché. Jusqu’au 20 avril 2022, Samsung rembourse jusqu’à 500 euros pour tout achat d’un TV Neo QLED issu de sa nouvelle gamme.

Qu’apporte la nouvelle génération de TV Neo QLED de Samsung ?

On pensait la formule déjà aboutie et pourtant, qui dit nouvelle génération dit nouvelles promesses. Et les TV 4 K Neo QLED de Samsung n’en manquent pas. Au rayon des ajouts, on trouve :

Un processeur plus puissant

Depuis quelques années déjà, Samsung s’appuie sur la très bonne puce Quantum Processor pour ses dalles 4K et 8K. Un processeur encore plus puissant en 2022. Comment ? Grâce au deep learning et l’intelligence artificielle.

Concrètement, vous êtes donc face à des téléviseurs qui analysent en temps réel la qualité et la définition de l’image diffusée afin d’y appliquer la bonne définition ainsi que les filtres améliorant l’expérience visuelle.

Un meilleur rétroéclairage

Cette nouvelle génération de TV Neo QLED Samsung profite de la technologie « Shape adaptative light ». Celle-ci offre une meilleure précision dans le rétroéclairage. Concrètement, votre téléviseur affiche une plage dynamique étendue, notamment dans les zones sombres ou très éclairées.

Un mot sur le mini LED. Le rétroéclairage Mini LED utilise des LEDs bien plus petites que sur un écran LCD classique. L’avantage est double : plus de LED au cm² et donc, une plus grande précision. Les contrastes sont plus profonds, la luminosité plus éclatante et les couleurs bien plus proches du réel. Vous profitez donc d’une bien meilleure image.

Du son Dolby Atmos sans barre de son

Après avoir fait un trou dans ses économies pour un TV 4K, il est souvent rageant de voir qu’il faut débourser encore plusieurs centaines d’euros dans une barre de son pour profiter de la meilleure expérience auditive qui soit. Heureusement les nouveaux TV Samsung intègrent des haut-parleurs, pointés vers le haut, afin de profiter d’une qualité sonore Dolby Atmos. Plus besoin donc d’enceintes supplémentaires.

Quel nouveau téléviseur Neo Q-LED Samsung choisir ?

TV Samsung Neo QLED QN85B à 2 890 euros (75 pouces)

Le TV QN85B de Samsung est l’essence même du téléviseur Neo QLED de 2022 imaginé par le constructeur. Son design « Infinity One » lui permet d’offrir une superbe surface d’affichage, tandis que la technologie Neo QLED assure une qualité visuelle très précise. Surtout, son processeur Neo Quantum Processor 8K assure un traitement de l’image avancé grâce à ses performances élevées.

L’audio n’est pas mis de côté puisque les TV de la gamme QN85B sont compatibles avec le Dolby Atmos. Mieux, les enceintes ne manquent pas de coffre puisqu’elles profitent d’une puissance de 60 Watts.

Habituellement vendu 3 390 euros, le TV 4K Samsung Neo QLED QE75QN85B de 75 pouces tombe à 2 890 euros grâce à l’offre de remboursement de Samsung. Vous pouvez ainsi économiser 500 euros sur la facture finale.

TV Samsung Neo QLED QN90B à 1490 euros (50 pouces)

Le meilleur équilibre entre prix et qualité, voilà comment on peut résumer le TV Neo QLED QN90B de Samsung. On retrouve tous les points forts du QN85B, à savoir une dalle 4K avec de très fines bordures, un rétroéclairage calibré au poil pour une qualité d’image premium et un processeur Neo Quantum Processor 8K particulièrement efficace.

Même au niveau de la connectique, le QN90B offre tout ce qu’on attend d’un TV haut de gamme, notamment 4 ports HDMI 2.1, une sortie optique et 2 prises USB. Bien entendu, on retrouve aussi la compatibilité Dolby Atmos, pour un rendu sonore optimal et des haut-parleurs intégrés pour éviter l’acquisition d’une barre de son supplémentaire.

Mais sa principale force est son tarif. En effet, le Samsung QE50QN90B est proposé à 1 690 euros dans sa version 50 pouces. Un tarif qu’il est possible de réduire de 200 euros à l’aide du remboursement différé de Samsung, ce qui fait tomber le prix final à 1 490 euros.

TV Samsung Neo QLED QN700B à partir de 2 440 euros (55 pouces)

Si vous cherchez un téléviseur future-proof sans pour autant pulvériser votre compte-épargne, le TV Neo QLED Samsung QN700B garantit la 8K à un prix abordable pour ce type de produits. Extrêmement fin, avec seulement 1,69 cm d’épaisseur, le Samsung QN700B offre une belle surface d’affichage grâce à son design « Infinity One ». Il faut dire que les bordures sont quasi-inexistantes ce qui assure une grande image, même dans un format 55 pouces.

La puce Neural Quantum Processor Lite 8K, elle, bénéficie de suffisamment de puissance pour traiter l’image en temps réel. Au niveau audio, les haut-parleurs intégrés s’appuient sur une puissance confortable de 60 Watts. Enfin, la connectique n’est pas en reste puisque le Samsung QN700B embarque 4 ports HDMI 2.0, une prise Ethernet, une sortie optique, un slot PCMCIA et 3 ports USB.

Le Samsung Neo QLED QE55QN700B 8K est vendu à partir de 2 690 euros chez Boulanger dans sa version 55 pouces. Cela dit, vous pouvez récupérer 250 euros via un remboursement différé de Samsung, ce qui fait tomber le prix à 2 440 euros.