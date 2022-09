Le QD OLED de Samsung existe désormais en 77 pouces

Samsung Display a dévoilé une nouvelle dalle QD OLED. On ne connaît pas grand-chose à son sujet, mais on sait qu'elle fait 77 pouces de diagonale.

Lors du salon IMID 2022 en Corée du Sud, Samsung Display a dévoilé un plus grand écran QD OLED. Il y avait les 55 et 65 pouces, il y a désormais une diagonale 77 pouces pour les téléviseurs.

Le QD OLED, ne confondez pas cette technologie avec l’OLED. Ces deux technologies sont très similaires, néanmoins le QD OLED est développé par Samsung Display. Comme l’OLED que vous connaissez, chaque pixel génère sa propre lumière, le contraste est donc théoriquement infini. On a par ailleurs d’autres avantages, comme les angles de vision larges et le temps de réponse instantanée.

Cependant, avec le QD-OLED, même le pixel le plus lumineux de la dalle peut s’afficher avec la saturation des couleurs correctes, car il n’y a pas de sous-pixel blanc pour « effacer » la couleur. Il n’y a pas de filtre RVB (rouge, vert et bleu), on obtient théoriquement une plus grande luminosité. De plus, la nouvelle structure de dalle QD-OLED est basée sur des points quantiques (nanoparticules ou QD ou Quantum Dots), cela permet d’obtenir une meilleure couverture de l’espace colorimétrique. Nous avons déjà testé le téléviseur de Samsung, ainsi que celui de Sony.

55, 65 et désormais 77 pouces

Contrairement à LG Display, Samsung Display proposait sa technologie uniquement avec des diagonales de 55 et 65 pouces. Chez LG, on a beaucoup de tailles différentes, dès 42 pouces. On apprend désormais que Samsung Display fournira des écrans 77 pouces en QD OLED. On peut donc s’attendre à de premiers TV 77 pouces QD-OLED chez Samsung Electronics et Sony, dès 2023 certainement.

