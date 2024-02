Pourquoi l’alliance Samsung-LG va compliquer l’achat de votre futur TV Oled

Samsung et LG se sont associés dans un projet Oled à long terme. Dans la gamme de téléviseurs Oled 2024 de Samsung Electronics, il y aura des dalles Samsung et des dalles LG sans réelle distinction pour le consommateur.

Quand Samsung a annoncé sa nouvelle gamme de téléviseurs Oled pour 2024, avec des écrans allant de 42 à 83 pouces, on se doutait bien que quelque chose se tramait en coulisse. Et voilà, l’info est tombée : Samsung et LG ont décidé de collaborer pour les cinq prochaines années, pas seulement pour les écrans Oled mais également pour les LCD.

Notez qu’il y avait déjà un accord sur les dalles LCD, mais aussi sur les dalles Oled en 2023, néanmoins le nouvel accord est massif. En gros, Samsung va piocher dans le stock de dalles White-Oled de LG Display pour booster sa propre gamme de téléviseurs. Cela concerne surtout les nouveaux petits formats de 42 et 48 pouces mais aussi d’autres tailles pour les séries 2024 comme les S85D et S90D. Par contre, pour la gamme ultra haut de gamme S95D, Samsung garde précieusement ses dalles QD-Oled maison.

Cette stratégie de mélange des technologies pose la question : qu’est-ce qui différencie vraiment les dalles LG W-Oled et Samsung QD-Oled ? Si on gratte un peu, on voit qu’elles ont des points communs comme le contraste ou le temps de réponse. Mais pour le reste, comme la luminosité, la réflectance ou le HDR, chacun joue sa propre partition.

Un mélange des genres

Contrairement à LG, Panasonic, Sony et Philips – qui désignent tous clairement certaines technologies de dalle pour des modèles spécifiques – Samsung mélangera et assortira les dalles. Cela signifie que les téléviseurs partageant le même numéro de modèle ne disposeront pas de la même technologie de dalle Oled.

Pour le consommateur, ce choix a deux faces. D’un côté, c’est super d’avoir plus de choix en termes de tailles et de technologies. De l’autre, cela rend les choses plus compliquées au moment de choisir un téléviseur Samsung. Faut-il privilégier du QD-Oled de Samsung Display ou du W-Oled de LG Display ? Pas si simple. Vous allez devoir vous informer davantage pour distinguer les caractéristiques et les avantages de chaque modèle.

