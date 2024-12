FrandroidOffreMoi un vidéoprojecteur très compact

Jour 5 du calendrier de l’Avent Frandroid. Aujourd’hui avec le concours #FrandroidOffreMoi, vous pouvez gagner un vidéoprojecteur de la marque Dangbei.

C’est le moment d’ouvrir la 5e case du calendrier de l’Avent de Frandroid au travers du concours #FrandroidOffreMoi sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, c’est un vidéoprojecteur très compact que vous pouvez gagner : le Dangbei Atom.

Jour 5 : un vidéoprojecteur Dangbei Atom

La marque Dangbei, spécialiste des vidéoprojecteurs propose dans son catalogue le modèle Atom. Il s’agit d’un modèle très pratique que nous avons beaucoup apprécié notamment, car il a la particularité d’être extrêmement compact. Il peut donc être très facilement rangé et sorti, uniquement lorsqu’on en a besoin. Facile à installer, quelques secondes à peine suffisent pour profiter d’une très grande image pouvant atteindre 180 pouces en diagonale grâce notamment à ses fonctions automatiques de correction et d’alignement d’image.

Le vidéoprojecteur Atom utilise une source Laser avec une puce DLP affichant une image d’une définition Full HD signifiant qu’il offre un haut niveau de contraste, des couleurs vives et une très grande durée de vie. Il présente la particularité d’intégrer le système Google TV avec la possibilité de télécharger des applications dont les plateformes de streaming Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, YouTube et bien d’autres encore pour un maximum de divertissement. Nous avons aimé sa discrétion, sa compatibilité avec les contenus 3D et la consommation raisonnable.

