Alors que le Black Friday bat son plein, Rakuten multiplie les promotions intéressantes, avec cette fois une baisse de tarif sur les téléviseurs 4K de Samsung.

Votre envie de changer de télévision pour un écran 4K n’est pas encore parvenue à surpasser votre peur de mettre à mal vos économies ? Rakuten profite du Black Friday pour proposer un trio de téléviseurs 4K à des prix plus qu’attractifs. Et comme si cela ne suffisait pas, la plateforme d’e-commerce ajoute ses propres avantages aux diverses offres. Ainsi, jusqu’au 2 décembre, et dans la limite des stocks disponibles, tout achat d’un téléviseur Samsung sur la boutique Rakuten vous permettra d’obtenir gratuitement 52 films sur Rakuten TV.

Découvrez la TV Samsung QLED QE55Q60R à 899 euros

La TV Samsung QLED QE65Q60R à 1 399 euros

Profitez de la TV 4K UHD UE65RU7025 à 699 euros

Découvrez un écran QLED de 55 pouces pour 799 euros

Comme tous les téléviseurs de sa génération, présentée en grande pompe au début de l’année, le QE55Q60R jouit d’une dalle VA 100 Hz à la résolution UHD de 3 840 × 2 160 pixels. S’il s’appuie sur un système de rétroéclairage EDGE LED situé à sa base, cet écran bénéficie du nouveau processeur Samsung Quantum Processor 4K. Une puce conçue par Samsung pour upscaller des contenus vidéos vers de la très haute définition, ce qui n’est pas sans rappeler l’intelligence artificielle.

Mais c’est surtout aux amateurs de jeu vidéo que s’adresse cette télévision. En effet, Samsung a rendu sa TV QE55Q60R compatible avec la technologie FreeSync afin d’offrir une meilleure expérience en jeu. Sans parler de l’option de calibrage Dynamic Black Equalizer qui permet de mieux gérer les contrastes dans les zones sombres.

Si 55 pouces vous semblent un peu justes en termes de diagonales, sachez que la gamme Q60R se décline aussi en 65 pouces, pour un prix un poil plus élevé. Côté connectique, on retrouve 4 ports HDMI, 2 ports USB 2.0, un port Ethernet, une sortie audio optique, ainsi qu’un tuner TNT (DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2).

Depuis ce matin et jusqu’à lundi prochain, la TV Samsung QLED QE55Q60R de 55 pouces affiche un prix de 899 euros, contre 999 euros habituellement. À cette promotion s’ajoute une offre de remboursement (ODR) de 100 euros supplémentaires. L’opportunité donc, de récupérer cet écran pour 799 euros. Enfin, commander ce téléviseur vous permettra de récupérer 89,90 euros en SuperPoints Rakuten, soit autant d’euros en bon d’achat.

Dans le même laps de temps, la TV Samsung QLED QE65Q60R est vendue 1 399 euros sur Rakuten avec une ODR conséquente de 200 euros. Au final, cette dalle 65 pouces ne vous coûtera que 1 199 euros. Là aussi, avec l’achat de cet écran vous obtiendrez des SuperPoints pour un montant de 139,90 euros.

Ce qu’on aime chez les TV Q60R de 55 et 65 pouces :

Le Quantum Processor 4K qui permet d’obtenir de la très haute définition même sur image triste

La compatibilité FreeSync qui assure une expérience de jeu plus immersive

La gestion des contrastes et sa gestion plus détaillée des zones sombres

Profitez de la 4K pour seulement 699 euros

Enfin, pour celles et ceux qui sont amplement satisfaits avec une dalle LED, la TV 4K UHD UE65RU7025 est la meilleure option vers laquelle se tourner. Il faut dire que Samsung livre ici une qualité d’image SDR très convaincante, grâce à une bonne calibration et surtout un contraste natif efficace. Ici, la prise en main se fait rapidement. Une prouesse due à l’interface fluide de l’OS Tizen, toujours agréable à l’oeil.

La TV Samsung 4K UHD UE65RU7025 passe à 699 euros sur Rakuten, contre 799 euros en temps normal. Vous obtiendrez également 69,90 euros en SuperPoints à dépenser sur Rakuten.

Ce qu’on aime chez la TV 4K UHD UE65RU7025 :

Le contraste natif qui offre un bon niveau de détails

L’interface utilisateur Tizen d’une grande ergonomie

La calibration de l’image qui fait de cet écran un excellent téléviseur SDR

Comment profiter de l’offre de remboursement de Samsung ?

Si vous optez un téléviseur Samsung QLED QE55Q60R ou QE65Q60R, vous êtes éligibles à une ODR, ou offre de remboursement, allant de 100 à 200 euros en fonction du modèle. Pour en profiter, et ainsi réduire la facture de votre télévision, vous devez remplir quelques conditions.

Il faut tout d’abord que vous achetiez votre écran entre le 05/11/2019 et le 07/01/2020 inclus. Vous devez ensuite vous rendre ensuite sur le site www.samsung.com/fr/promotions et sélectionner l’offre « SAMSUNG ILLUMINEZ VOTRE NOËL« . Après avoir créé un compte, vous avez pour obligation de fournir un RIB, une preuve d’achat (facture ou ticket de caisse), une photo de l’étiquette du carton de votre TV qui comprend le code-barre et le numéro de série ainsi qu’un cliché de l’étiquette signalétique qui se trouve au dos du téléviseur.

Attention, vous n’avez que jusqu’au 24 janvier 2020 pour soumettre votre participation. Si votre dossier respecte les conditions de l’ODR, le remboursement devrait avoir lieu sous 4 semaines.