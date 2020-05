Même sans OLED, Samsung rafle la moitié du marché des « TV premium »

Le cabinet DSCC vient de pulier son étude dédiée au marché mondial des téléviseurs premium, ce segment de grandes diagonales en technologies OLED, QLED, Dual Cell LCD et MiniLED en définition 4K et 8K. Malgré la crise du Covid-19, les ventes vont progresser cette année.

L’étude de DSCC, Display Supply Chain Consultants, vient mettre des chiffres sur l’état du marché de la « TV premium » (dénommé Advanced TV). Ce qui est considéré comme des TV premium, ce sont les téléviseurs en technologie Quantum Dots (QLED), OLED, LCD Dual Cell (Hisense) et mini LED, que ça soit de la définition 4K UHD ou 8K UHD.

Le trio Samsung, LG Electronics et Sony pèse 86 % de parts de marché

Samsung rafle la moitié de ce juteux marché avec 54 % de parts de marché dans le monde, suivi par LG Electronics avec 24 %. Vient ensuite Sony avec 8 %. Ce top 3 de marques détient donc 86 % du marché des « TV premium ». Notez que ce sont les chiffres globaux qui ne reflètent pas nécessairement l’état du marché en Europe et particulièrement en France.

On remarquera au passage l’arrivée de Huawei dans le TOP 10, qui a commercialisé ses premiers téléviseurs QLED en Chine.

Les diagonales 55 et 65 pouces sont les plus plébiscitées

Sans grande surprise, sur ce marché de la TV premium, les diagonales de 55 et 65 pouces sont les plus plébiscitées. Depuis quelques mois, on remarquera également l’arrivée de très grandes TV de 75 pouces et plus. Nous avons récemment testé la Sony KD-75XH95 et ses 75 pouces de diagonale.

Avec la progression des TV à très grandes diagonales, la définition 8K s’installe tranquillement dans les foyers (test de la Samsung 8K QE75Q950R). Notons tout de même l’arrivée des premiers modèles de TV OLED 48 pouces en 2020, mais dans des volumes limités.

Malgré l’annulation des événements sportifs, comme les Jeux olympiques (JO) ou l’Euro 2020, les prévisions de ventes sur l’année 2020 restent élevées. L’impact Covid-19 devrait néanmoins ralentir la croissance au second trimestre à 11 % par rapport à la même période en 2019, la croissance devrait reprendre au second semestre 2020 avec 27 % au quatrième trimestre 2020 (par rapport à T4 2019).

Nos guides d’achat TV

Nous mettons régulièrement à jour nos guides d’achat dédiés aux TV, les voici :