Ce TV 43 pouces 4K/UHD est à moins de 300 euros avec cette promotion

Ce TV Essentielb de Boulanger de 43 pouces propose une définition 4K/UHD à un tout petit prix. Il profite en effet d'une promotion et chute à 299 euros au lieu de 399.

Pour bénéficier d’une télévision d’une définition Ultra HD, il faut parfois débourser une certaine somme d’argent. Aujourd’hui Boulanger propose un TV 4K/UHD en promotion avec sa marque Essentielb. Si vous souhaitez absolument une définition comme celle-ci pour un prix tout doux, c’est vers ce téléviseur qu’il faut vous tourner.

En bref

Une définition 4K/UHD

Une diagonale d’écran de 43 pouces

Le tout pour moins de 300 euros

Au lieu de 399 euros, le TV 4K/UHD de Boulanger est à 299 euros aujourd’hui sur leur site. Avec ces 100 euros de réduction, ce téléviseur est franchement abordable.

Pour en savoir plus 👇

Essentielb est la marque de Boulanger qui propose toutes sortes de produits électroniques abordables. C’est le cas de ce téléviseur d’une définition 4K/UHD pour un prix défiant toutes concurrences. Évidemment, pour moins de 300 euros, le TV ne rivalise pas avec ceux de Samsung ou encore de LG, mais il n’est vraiment pas cher. S’il sera sans doute limité comme téléviseur principal, c’est une très bonne option pour équiper une autre pièce.

À première vue, ce TV propose un design assez élégant avec une « barre de son » intégrée sous l’écran. On remarque aussi évidemment la dalle LCD LED de 43 pouces qui propose une définition 4K/UHD d’un taux de rafraîchissement de 50 Hz, un très bon point pour ce prix. Elle est encadrée de bordures noires discrètes.

Ce TV embarque un système d’exploitation Linux et profite des avantages d’un SmartTV. On pourra donc le connecter en Wi-Fi pour associer ses comptes Netflix ou encore YouTube pour profiter de ses séries et vidéos directement sur la télé. On profite de quelques applications supplémentaires, mais il ne faudra pas s’attendre à un catalogue très fourni. Pour moins de 300 euros, c’est pardonné.

Guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir d’autres téléviseurs, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs téléviseurs à acheter en 2020.