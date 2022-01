Nebula Cosmos Laser 4K : un nouveau projecteur Android TV avec une définition 4K

Anker a profité du CES pour dévoiler son nouveau projecteur Cosmos Laser 4K sous Android TV 10 capable de délivrer une définition 4K.

À l’occasion du CES 2022 de Las Vegas, Belkin n’est pas le seul accessoiriste à avoir dévoilé de nouveaux produits. C’est également le cas d’Anker. Le constructeur a en effet profité du salon pour dévoiler un nouveau projecteur transportable, l’Anker Nebula Cosmos Laser 4K.

Comme son nom l’indique, il s’agit de la nouvelle version des projecteurs Nebula bien connus chez Anker. Pour rappel, le constructeur chinois s’est lancé sur ce marché dès 2017 avec un projecteur particulièrement compact et équipé d’Android TV. La toute dernière version présentée ce mercredi garde l’intérêt des précédents modèles, à savoir l’intégration d’Android TV, ici en version 10.

De quoi permettre aux utilisateurs de profiter de nombreuses applications directement dans ce boîtier qui reprend le même format que le Nebula Mars II Pro lancé en 2019. Pour rappel, ce précédent modèle proposait des mensurations de 17,8 x 13,3 x 12,2 cm et un poids de 1,79 kg.

Un projecteur 4K particulièrement lumineux

La principale nouveauté de l’Anker Nebula Cosmos Laser 4K, comme son nom l’indique, est la prise en charge de la 4K Ultra HD. Le projecteur peut ainsi émettre une luminosité jusqu’à 2400 cd/m². Par ailleurs, le son n’a pas été oublié, puisque le projecteur est doté de haut-parleurs de 30 W.

Pour l’heure, on ignore encore de quelle connectique disposera le projecteur et quelles sont ses caractéristiques techniques. Pour rappel, le Nebula Mars II profitait de connectiques USB et HDMI afin, par exemple, d’y connecter une console ou un lecteur Blu-Ray.

Le nouveau projecteur Nebula Cosmos Laser 4K sera lancé en mars prochain en France au prix de 2199 euros.

