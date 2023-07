Pour les Prime Day, Dangbei propose ses vidéoprojecteurs à partir de 329 euros

Que ce soit pour regarder un film à la maison ou une série en vacances sur un écran géant, Dangbei a forcément un vidéoprojecteur pour répondre aux besoins des cinéphiles. Et les plus économes seront ravis d’apprendre que les meilleurs produits sont en promotion pour les Prime Day.

Le moyen le plus efficace de se rapprocher d’une expérience cinématographique chez soi reste encore d’utiliser vidéoprojecteur. Non content d’être moins encombrant qu’un téléviseur classique, il a aussi l’avantage d’offrir une image vraiment gigantesque. Ceci étant dit, les vidéoprojecteurs de qualité sont généralement plus chers que les téléviseurs.

Heureusement, à l’occasion des Prime Day, il est possible de s’équiper sans faire fondre ses économies. Nouvel acteur sur le marché, le constructeur Dangbei offrira jusqu’à 27 % de remises sur une sélection de vidéoprojecteurs connectés. Par exemple, le Dangbei Emotn N1 passera à 329 € au lieu de 449 €, soit une remise de 27 %. Pour y voir plus clair, nous avons sélectionné les meilleures affaires.

En bref :

le Dangbei Mars Pro à 1 349 euros au lieu de 1 799 euros ;

le Dangbei Emotn N1 à 329 euros au lieu de 449 euros ;

le Dangbei Neo à 594 euros au lieu de 699 euros.

Le Dangbei Mars Pro à 1 349 € contre 1 799 €

Un vidéoprojecteur laser 4K à moins de 1 500 euros. Voilà la prouesse que livre Dangbei avec le Dangbei Mars Pro. Surtout qu’il ne lésine pas sur les performances.

Le Dangbei Mars Pro s’appuie sur une source lumineuse laser de 3 200 lumens. Le choix de cette technologie offre plusieurs avantages. Il y a d’abord la durée de vie de l’appareil, qui est estimée à 30 000 heures selon le fabricant. La projection laser est également plus économe en électricité, et rend le vidéoprojecteur plus silencieux. Enfin, il est possible de l’utiliser même en plein jour sans que l’image n’en pâtisse.

Ce vidéoprojecteur réussit sans souci à projeter une image allant de 40 à 200 pouces de diagonale, dans une définition native Ultra HD de 3840 x 2160 px. Une qualité optimale pour regarder films et séries dans d’excellentes conditions. D’autant que le Dangbei Mars Pro embarque deux haut-parleurs de 10 W.

Tournant sous un système Android stable et rapide, il bénéficie aussi des fonctions d’autofocus, de correction des trapèzes et de détection des obstacles.

Déjà fort d’un prix bas vis-à-vis de la concurrence, le Dangbei Mars Pro profite des Prime Day pour baisser un peu plus son tarif. Il sera ainsi proposé à 1 349 euros chez Amazon, contre 1 799 euros habituellement, soit une remise de 450 euros.

Le Emotn N1 à 329 € au lieu de 449 €

Là où la plupart de ses projecteurs sont casaniers, Dangbei livre avec le Emotn N1 un vidéoprojecteur nomade qui accompagnera les cinéphiles en vacances. Ses dimensions de 18,2 x 12,5 x 19,2 cm pour un poids de 1,9 kg le rendent aisément transportable. Parfait donc pour lancer son film ou sa série préférée sur le mur de sa maison de vacances depuis son jardin ou sur le flanc de son van lors d’un road-trip.

À propos de série, la principale force du Emotn N1 réside dans sa licence Netflix. Cette certification permet au Emotn N1 d’embarquer nativement l’application Netflix, et de pouvoir en profiter avec une définition Full HD. Il y a même un bouton dédié sur la télécommande. Bien qu’il tourne sous Linux, ce vidéoprojecteur est aussi compatible avec les applis Prime Video et YouTube.

Pour ce qui est de l’image, le Dangbei Emotn N1 projette une image allant de 60 à 120 pouces de diagonale avec une définition Full HD avec le procédé LCD. Il est compatible HDR10 et embarque un système de correction du trapèze et un autofocus automatiques. Ces deux fonctions assurent une image nette et rectangulaire, même si le vidéoprojecteur est de travers vis-à-vis du mur. Il comprend un port USB 2.0, une prise Ethernet, un port HDMI et une prise jack 3,5 mm.

L’ultime force du Dangbei Emotn N1 est son rapport qualité-prix. Habituellement vendu 449 euros, le Dangbei Emotn N1 chutera à 329 euros pour les Prime Days.

Le Dangbei Neo à 594 € au lieu de 699 €

Le Dangbei Neo est un vidéoprojecteur très compact par rapport aux autres modèles du marché. Une petite taille appréciable pour celles et ceux qui ne veulent pas encombrer un meuble d’un gros monolithe disgracieux. Qui plus est, son poids de 1,42 kg lui permet e se glisser facilement dans un sac à dos.

Mais ce qui frappe le plus avec le Dangbei Neo, c’est la maîtrise de son rapport qualité-prix. Malgré un tarif sous les 700 euros, ce vidéoprojecteur DLP garantit une image de qualité, dont la diagonale culmine à 120 pouces et la définition au full HD (1 920 x 1 080 pixels). La technologie DLP offre par ailleurs des images lumineuses, avec des couleurs plus vives que le LCD. On retrouve ici aussi l’autofocus et la correction du trapèze en fonction de l’angle de projection, mais également la détection intelligente d’obstacle pour ajuster l’image en fonction.

Le Dangbei Neo offre une bonne expérience de visionnage, notamment grâce à ses deux haut-parleurs intégrés. Il est même possible d’améliorer l’ambiance sonore en connectant plusieurs enceintes via le Bluetooth 5.2. Enfin, comme son petit frère, le Dangbei Neo supporte nativement Netflix, Prime Video et YouTube.

S’il affiche en temps normal un prix de 699 euros, le Dangbei Neo passera à 594 euros pour les Prime Days, soit une remise de 105 euros.