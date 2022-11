Banques pour ado : est-ce une bonne idée et quelles sont les meilleures ?

Les adolescents de 13 à 17 ans représentent une mine d'or pour les banques et elles sont nombreuses à se bousculer pour proposer des offres sur mesure, voire des applications dédiées. Mais est-ce pour autant une bonne idée ?

C’est en moyenne à l’âge de 11 ans que les adolescents commencent à recevoir de l’argent de poche et 42 % des parents affirment donner de l’argent de poche à leur enfant de façon régulière. Partant de ce constat, et pour inscrire cet élément dans leurs offres, les banques ont largement engagé depuis quelques années le sujet de l’argent des adolescents en créant des offres dédiées. Il est en effet possible pour un mineur de bénéficier d’une carte bancaire spécialement dédiée avec, pour argument premier, l’indépendance financière et responsabilité qu’il sera vraisemblablement ravi d’endosser.

Bien évidemment, la décision d’obtention ou non pour un d’un compte bancaire viendra d’origine des parents et les banques ont bien compris que ces derniers souhaitent garder le contrôle sur les dépenses de leurs enfants. Les néobanques par exemple l’ont bien compris et mettent en avant l’utilisation d’une application plutôt qu’une carte bancaire, les adolescents étant déjà largement équipés selon l’Insee.

Un compte « jeune », la bonne idée ?

Dans le lot des questions que chaque parent se pose sur le sujet enfant et argent, on trouve : « Comment le/la responsabiliser sur l’argent ? », « Dois-je lui donner directement de l’argent de poche ? » ou « Et si il/elle avait sa propre carte bancaire ? ». En réalité, nous ne pouvons vous donner de réponses. Tout dépend concrètement de la personnalité de son enfant et de sa responsabilité vis-à-vis de l’argent. Cela peut aussi être une bonne pioche pour les familles recomposées afin que les parents puissent avoir un meilleur regard sur l’argent de leur enfant séparé entre deux foyers.

Si nous ne sommes pas là pour donner la meilleure marche à suivre, nous avons en revanche bien étudié la démarche des banques sur le sujet et comment elles vendent leurs fameux « comptes jeune ».

En France, l’obtention d’un compte bancaire est exclusive aux majeurs de plus de 18 ans. En réalité, ce que les banques en lignes et autres néobanques proposent avec ces comptes dédiés aux adolescents est d’ouvrir un nouveau compte à son nom et dont l’adolescent aura l’usage. Ces offres sont d’ailleurs avant tout pensées pour rassurer et accompagner les parents, plus que pour réellement donner droit à un adolescent de gérer son propre argent. Dans les principales caractéristiques de ces comptes, il existe des critères principaux comme :

La cogestion du compte Parent/Enfant

Alimentation facilitée du compte par les parents (virement bancaire)

Définition d’un plafond journalier, hebdomadaire ou mensuel

Contrôle des dépenses en temps réel (carte à autorisation systématique)

Les modes de paiement (carte bancaire ou paiement mobile)

D’autres critères peuvent aussi rentrer dans la balance, comme les dispositifs d’épargne, mais aussi des outils d’éducation financière que certaines applications offrent en complément du compte, toujours dans cette idée d’apprentissage à la gestion de l’argent.

Puisque l’on parle de ces dernières, les fameuses applications bancaires comme PixPay, Kard, Vybe ou Xaalys, ne sont ni des banques, ni des néobanques, mais de simples solutions de fintech faisant un lien financier entre parents et enfants via leurs applications respectives et disposant des mêmes critères indispensables vus au-dessus.

Je veux ouvrir un compte pour mon ado, quelles sont les offres à privilégier ?

Les banques traditionnelles sont peu impliquées dans ce marché outre la possibilité d’ouvrir des comptes épargne accessibles à la majorité. On peut citer La banque postale, qui fait doublon avec sa néobanques Ma French Bank, avec la possibilité d’octroyer une carte bancaire pour les 12-17 ans en complément d’un compte courant classique.

C’est avant tout les banques en ligne et les néobanques qui se sont engouffrées dans ce marché, chacune avec leurs caractéristiques.

PixPay : la référence

Lancée en 2019, cette startup de la fintech française est exclusivement dédiée aux enfants et adolescents. Il est en effet possible d’y ouvrir un compte pour un enfant. Il ne s’agit pas d’une vraie banque, mais plus d’un prestataire de service bancaire comme Helios, Lydia ou Vivid. Le compte est unique, tarifé à 2,99 € par mois et accessible aux mineurs de 10 à 18 ans. Le tout comprend une carte bancaire prépayée pilotée par le/les parents et à recharge… évidement, aucun découvert n’est autorisé.

L’inscription et la commande se font par les parents sur le site web ou l’appli mobile PixPay avec la fourniture de données personnelles pour obtenir la carte bancaire et l’utilisation complète des services. L’application se scinde alors en deux accès : l’un pour le/les parents et l’autre pour l’enfant, avec des logins et codes spécifiques pour l’un ou pour l’autre.

Pour alimenter le compte bancaire de votre ado, vous pouvez programmer le versement de son argent de poche ou effectuer des rechargements occasionnels. Le service ne permet pas aux mineurs de déposer des chèques, mais le RIB permet de recevoir des virements et ainsi être payé pour des petits boulots par exemple.

En plus du compte, Pixpay donne droit à d’autres produits, toujours dans cette logique d’apprentissage, avec notamment une sorte de compte épargne donnant l’accès à une cagnotte pour financer des projets, ainsi qu’un système d’annotation des dépenses d’un côté comme de l’autre.

PixPay propose aussi un système de cashback avec des remboursements partiels des leurs achats s’ils sont effectués via des marchands partenaires en boutique et sur internet.

Freedom : L’offre jeune de Boursorama Banque

Anciennement nommé Kador, Boursorma banque a lancé son offre Freedom en fin d’année 2021. Elle constitue une évolution logique tout en venant concurrencer les néobanques les plus actives dans ce secteur. Freedom, c’est un compte bancaire pour ado de 12 à 17 ans entièrement gratuit, sans frais de tenue de compte et qui inclut une carte bancaire Visa Freedom à autorisation systématique. Aucun découvert n’est donc autorisé et le solde du compte est vérifié avant de valider un paiement ou un retrait.

Même si ses caractéristiques se rapprochent des cartes classiques de Boursorama Banque, elle dispose de ses propres avantages :

Possibilité de virement par SMS

Activation des paiements mobiles avant même de recevoir la carte (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay et Garmin Pay)

Carte sans possibilité de découvert et à autorisation systématique

Plafond de paiement et de retraits fixé par les parents

Paiements et retraits gratuits et illimités en zone SEPA

Les assurances de l’organisme VISA

Notifications push des opérations en temps réel

Bien sûr, le compte Freedom est complètement pilotable par les parents qui pourront jeter un œil à la gestion de l’argent de leur progéniture directement depuis leurs propres applications. De plus, les ados auront, eux aussi, la possibilité de parrainer leurs amis si bien entendu les parents sont eux-mêmes clients de la banque. L’objectif est évidemment de fidéliser une clientèle familiale sur la durée et de pousser les adolescents à basculer vers les offres réservées aux adultes après leur majorité.

Ma French Bank : L’outsider

La Banque Postale a créé Ma French Bank (MFB) dans le but de séduire un public plus jeune. Basée sur un écosystème 100 % en ligne semblable aux néobanques, elle promet un complément bancaire innovant en plus des établissements traditionnels. Malgré sa jeunesse, le concept a déjà séduit des centaines de milliers de clients en France, que ce soit chez les mineurs ou les jeunes adultes.

WeStart est un compte bancaire pour les 12-17 ans permettant une ouverture de compte en ligne ou en bureau de poste. Pour 2 €/mois, l’ado dispose d’un compte, d’une carte et des 3000 agences de La Poste pour les opérations spéciales. Les parents contrôlent l’utilisation de la carte et versent l’argent de poche depuis leur application mobile.

La banque donne aussi accès à un dispositif d’épargne appelé « Tirelire » où le mineur peut verser ses économies pour financer un projet comme l’achat d’une console de jeux ou un voyage entre amis. En cas d’urgences, les adolescents peuvent transmettre en quelques clics une demande à leurs parents.

