Boursorama Banque lance un nouveau compte épargne avec un taux annuel brut de 3%

Dans cette spirale inflationniste, les banques en lignes font le maximum pour attirer les épargnants et Boursorama Banque ne manque pas à l'appel. Dans cette optique, la banque en ligne lance un nouveau compte épargne avec un taux de rémunération brut de 3% sur 12 mois.

Les banques en ligne n’ont pas échappé à la dynamique inflationniste qui touche l’Union européenne ces derniers mois. La BCE ayant relevé les taux de rémunérations des dépôts à hauteur de 2,5 % au mois de février, les acteurs bancaires emboitent le pas et proposent de nouveaux produits bancaires allant en ce sens. C’est le cas de Boursorama Banque qui annonce ce matin l’arrivée d’un nouveau compte à terme.

Pour aller plus loin

Banques en ligne : les 3 meilleures offres pour ouvrir un compte en mars 2023

Un compte épargne à 3 % brut sur 12 mois

Avec ses différents produits d’épargne et le succès en décembre 2022 de son livret Bourso+ lancé avec un taux de rémunération de 2 %, Boursorama Banque indique avoir collecté plus de 15 milliards d’euros d’encours en 2022, dont 9 rien qu’en collecte de dépôts. C’est une progression de +43 % sur un an, avec un résultat de 16,6 % de l’ensemble des dépôts faits en France l’année dernière.

Un résultat colossal qui a poussé la banque en ligne numéro un en France à aller plus loin en 2023, en annonçant l’arrivée d’un nouveau compte à terme. Celui-ci offre un taux annuel fixe brut de 3 % avec une rémunération sur 12 mois.

Benoit Grisoni, Directeur Général de Boursorama, déclare :

Ce nouveau compte à terme Boursorama Banque rémunéré à 3% brut sur 12 mois offre aux clients qui souhaitent réaliser des placements de plus de trente mille euros une solution sans risque, simple, performante et en totale complémentarité des solutions d’épargne de précaution déjà proposées qu’il s’agisse des livrets réglementés ou du livret Bourso+ aux rendements attractifs mais aux montants plafonnés.

Ce livret se positionne en complément du Livret Bourso+ et du Livret A et est accessible à partir de 30 000 euros.

Boursorama Banque Télécharger Boursorama Banque gratuitement APK

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre avis complet Boursorama Banque.

Comparateur de banques

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres, n’hésitez pas à consulter notre comparateur de banques.

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère Boursorama Banque Jusqu'à 100€ offerts pour l'ouverture d'un compte Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! Jusqu'à 80 € offerts + 6 mois offerts sur la cotisation des offres Hello Découvrir La banque la plus moderne Fortuneo Jusqu'à 80 € offerts avec une carte Gold CB Mastercard Découvrir Toutes les banques en ligne

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).