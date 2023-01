Banques en ligne : Les trois meilleures offres de bienvenue du début d’année 2023

Choisir sa prochaine banque est souvent un casse-tête, mais tout comme les forfaits mobiles ou internet, il est possible de faire de bonnes affaires. En ce début d'année, 3 banques proposent des primes de bienvenues allant au-delà de 100 euros : Boursorama Banque, Fortuneo et Monabanq.

On vous parlait il y a quelque temps des meilleures façons de changer de banque. Les offres de bienvenues de banques en lignes peuvent être souvent très alléchantes pour enfin s’y mettre. En ce moment, il est possible de souscrire à un compte dans une banque en ligne et obtenir quelques dizaines ou centaines d’euros en guise de prime à l’ouverture. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres du moment.

Aperçu des offres

Boursorama Banque : jusqu’à 110 euros de prime

est l’une de nos banques en ligne préférée. Il s’agit de l’une des moins chères de sa catégorie et profite de nombreux avantages comme l’absence de frais de tenue de compte et des comptes adaptés à chaque besoin. L’offre gratuite (Welcome) est un bon exemple puisqu’elle le reste si vous utilisez votre carte au moins une fois par mois. Son seul désavantage concerne les paiements à l’étranger qui comportent des frais contrairement aux offres Ultim et Ultim Metal qui en plus de proposer de meilleurs avantages assurantiels et de meilleures conditions de plafonds disposent d’une absence totale de frais à l’étranger sur les paiements et les retraits. Attention cependant de pouvoir délivrer un dépôt initial minimum de 300€ pour pouvoir utiliser le compte.

Boursorama banque permet d’ouvrir un compte depuis sa plateforme web, mais aussi depuis son application disponible sur Android et iOS. Cette dernière est assez fournie en fonctionnalité pour ne plus avoir à avoir affaire à un conseiller bancaire. Concernant l’expérience globale, l’ensemble est très réactif et les options de sécurité sont très pratiques comme l’ouverture via empreinte digitale ou le blocage du compte via une simple option en cas de perte ou de vol de la carte.

Enfin, Boursorama banque est parfaitement en phase avec son temps puisqu’elle intègre la compatibilité avec la plupart des systèmes de paiement via mobile comme Google Pay, Apple Pay et même Samsung Pay, ce qui n’est pas si commun du côté des banques en ligne.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis sur la banque en ligne Boursorama.

La prime du moment chez Boursorama Banque vous permet d’obtenir jusqu’à 110 euros pour l’ouverture d’un compte avec une carte bancaire. Pensez à utiliser le code BRSMOV110 pour bénéficier de cette offre, qui n’est d’ailleurs valable que pour les nouveaux clients.

Fortuneo : jusqu’à 150 euros de prime

Fortuneo est l’une des banques en ligne les plus prisées en France aux côtés de Boursorama ou Hello Bank. Elle compte sur son expérience de banque traditionnelle étant elle-même une filiale du groupe Crédit Agricole. Elle est surtout connue pour disposer d’une plateforme boursière ayant fait ses preuves avant même la mode du courtage en ligne. Même si historiquement Fortuneo se destine à une clientèle aisée, elle s’oriente petit à petit vers une audience plus large grâce à ses offres Fosfo accessibles sans condition d’entrée.

L’ensemble des offres de Fortuneo Banque proposent du zéro frais sur les paiements et les retraits par carte bancaire partout dans le monde, et ce, sans limites de montant. Les cartes certifiées Mastercard disposent de toutes les garanties voyages de l’organisme et c’est évidemment le cas des cartes Fosfo et Gold Mastercard . Fortuneo est une banque en ligne moderne qui mise sur l’ergonomie de son écosystème que ce soit au niveau des paiements (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay etc.), mais aussi via des innovations pratiques comme les cartes virtuelles, la possibilité d’effectuer des virements instantanés ou même d’ajouter des comptes externes à l’application.

L’application Fortuneo n’est certes pas la meilleure de sa catégorie, mais elle s’est définitivement améliorée avec les années. Le gain en ergonomie et en fonctionnalité est aujourd’hui largement au niveau. On peut par exemple compter sur la visualisation des transactions en direct ou encore de la création de cartes virtuelles. Pour les amateurs de gestion boursière, il est possible d’accéder en temps réel à l’actualité économique et financière grâce au portail Bourse. Enfin, la sécurité est également au cœur de l’expérience avec la possibilité de programmer la déconnexion automatique, en précisant le délai de déconnexion après inactivité, ou de se déconnecter du compte lorsque l’application passe en arrière-plan.

L’offre actuelle cours jusqu’au 12 janvier 2023 et vous permet d’obtenir une prime allant jusqu’à 150 euros pour l’ouverture d’un compte chez Fortuneo. Elle est uniquement disponible pour les nouveaux clients. N’oubliez pas de renseigner le code promo FTN2023 pour bénéficier de cette prime.

Monabanq : Jusqu’à 120 euros de prime

Monabanq étant une filiale du Groupe Crédit Mutuel-CIC, la banque en ligne bénéficie de tout le savoir-faire de l’établissement bancaire historique. L’offre est composée de 4 paliers pensés pour des comptes courants, le niveau de carte et de prestation variant selon le prix. Quoi qu’il en soit, et quel que soit votre choix, vous bénéficiez de retraits et paiements illimités dans la zone euro ainsi que la possibilité d’effectuer des dépôts de chèques dans les distributeurs du Crédit Mutuel et du CIC. Par ailleurs, la banque propose un IBAN français, ce qui est toujours un plus si l’on compare à d’autres néobanques en France.

Les 3 paliers correspondent donc à un niveau de carte. L’offre Pratiq +, pour 3 euros par mois, donne accès à un chéquier, à une autorisation de découvert ainsi que quelques dépôts et retraits gratuits en France et en Europe en plus d’une carte Visa Classic et un découvert autorisé à l’ouverture. C’est à partir de l’offre Uniq à 6 euros par mois que la banque propose des prestations pensées pour les voyageurs comme la mise en place de 50 paiements et 25 retraits gratuits en zone euro en plus des assurances Visa complémentaires comme la couverture des achats sur Internet, par exemple. Enfin, l’offre Uniq+ à 9 euros par mois correspond au palier maximum et propose, en plus des options précédentes, une absence de commissions de change et un niveau d’assurance plus important. Pour toutes ces offres, vous avez le choix de la carte Visa, celle-ci peut être à autorisation systématique, Classique ou Premier.

L’application Monabanq, disponible sur iOS et Android, est assez simple et intuitive à l’utilisation. Des options comme la catégorisation des dépenses ou encore une géolocalisation des distributeurs CIC à proximité font partie des fonctionnalités. On note cependant toujours l’absence de Google Pay malgré l’arrivée récente d’Apple Pay côté paiement mobile.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Monabanq.

L’offre du moment chez Monabanq vous permet d’obtenir une prime totale de 120 euros pour l’ouverture d’un compte avec une carte bancaire. Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients.

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres, n’hésitez pas à consulter notre comparateur de banques.

