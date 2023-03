Comment payer en ligne sans carte bancaire ?

Vous ne souhaitez pas communiquer votre numéro de carte bancaire à un site marchand ? Il existe de nombreuses alternatives pour faire ses achats en toute sécurité sur internet sans la sortir.

Le secteur de l’e-commerce se porte bien et enregistre en 2022 une croissance de 13,8 % selon la FEVAD. Au total, les Français ont réalisé plus de 2 milliards de transactions en ligne, avec un panier moyen de 65 euros, en hausse de près de 7 % par rapport à 2021.

Si passer commande sur internet est aussi facile que rapide, le règlement par carte bancaire l’est tout autant. Mais opter pour ce moyen de paiement en ligne n’est pas toujours sans risque. Entre les sites frauduleux et le piratage, les numéros de cartes bancaires peuvent être compromis. Heureusement, il existe des solutions alternatives pour payer en ligne de façon sécurisée et sans avoir à sortir sa carte bancaire. Nous les avons listés ici.

La carte bancaire virtuelle

Avant de vouloir vous passer totalement de votre « vraie » carte bancaire, vous pouvez explorer les possibilités offertes par votre banque. La plupart des établissements bancaires proposent, en effet des solutions de cartes bancaires virtuelles. Elles sont disponibles sous deux formes :

une carte physique équipée d’un écran à cristaux liquides qui affiche un numéro de carte temporaire ;

un numéro de carte virtuelle que l’on peut générer depuis l’interface client de sa banque.

L’e-carte bleue présente l’avantage d’avoir un numéro temporaire à usage unique. Une fois le paiement effectué, elle revêt alors un nouveau numéro. Ainsi, vous n’avez jamais à communiquer le “véritable” numéro de votre carte bancaire traditionnelle et ne risquez pas de la voir réutilisée abusivement à votre insu.

Cette option est accessible sur demande auprès de votre banque. Avant d’y souscrire, renseignez-vous toutefois auprès de votre conseiller, car elle peut être facturée en complément.

PayPal

Le portefeuille électronique PayPal est l’un des plus utilisés en France et a déjà conquis plus de 7 millions de Français. Cette solution offre plusieurs avantages notables, dont une sécurité renforcée de vos données bancaires. À aucun moment, le site marchand n’accède à votre numéro de compte ou de carte bancaire. Ceux-ci sont renseignés à la création du compte PayPal et au moment de régler vos achats, vous n’avez plus qu’à indiquer votre identifiant et votre mot de passe PayPal.

En plus, PayPal est l’une des seules plateformes à offrir une solution de paiement aux utilisateurs qui ne sont pas équipés d’une carte bancaire. En effet, il est possible de choisir d’être prélevé directement sur son compte en banque plutôt que sur sa carte bancaire.

PayPal offre aussi des garanties complémentaires pour les achats réalisés sur internet et vous rembourse partiellement ou en totalité en cas de litige avec le vendeur.

C’est sans compter que PayPal est totalement gratuit pour les particuliers, c’est pourquoi ce service rencontre un tel succès.

Google Pay, Apple Pay et les autres portefeuilles virtuels

Dans la lignée de PayPal, les géants de la tech ont développé au cours de ces dernières années des portefeuilles électroniques totalement gratuits pour faciliter les règlements en ligne et en boutique. Comme pour PayPal, il suffit de créer un compte et d’y renseigner son numéro de carte bancaire accompagné de sa date de validité, ainsi que du code de sécurité. Et une fois sur le site, vous n’avez plus qu’à entrer vos données de connexion.

De plus en plus de sites internet proposent à ce titre de régler vos achats via Google Pay ou encore Apple Pay et ainsi de préserver la confidentialité de vos données bancaires.

PaySafeCard

En marge des moyens de paiement traditionnels, certaines banques proposent des cartes prépayées et donc bloquées. Celles-ci fonctionnent comme des cartes bancaires classiques et peuvent être utilisées pour régler ses achats en ligne ou en magasin.

Sur ce principe, PaySafeCard délivre également des cartes bancaires prépayées, avec un large plafond de 1000 euros par transaction. De quoi faire son shopping en ligne en toute sérénité. Cette solution est gratuite si vous utilisez les crédits de la carte rapidement (sous 1 mois sans inscription et sous 12 mois avec un compte PaySafeCard).

Virements, chèques : les moyens de paiement traditionnels

Bien qu’elles soient relativement rares, certaines boutiques en ligne permettent de payer par virement bancaire. Mais opter pour une telle alternative implique d’accepter quelques compromis, notamment sur les délais de livraison. Le marchand ne valide généralement la commande qu’à réception des fonds, ce qui peut prendre plusieurs jours.

Avec le prélèvement, l’entreprise peut en revanche lancer immédiatement la livraison, mais cette solution reste exceptionnelle et davantage réservée aux abonnements qu’aux achats de biens physiques.

Enfin, si vous optez pour un règlement par chèque, vous devez faire preuve d’une grande patience. Entre les délais postaux, le temps qu’il soit traité par le service comptabilité de l’entreprise et qu’il soit livré, il peut s’écouler des semaines. Mieux vaut ne pas être trop pressé.

Chacune de ces alternatives peut engendrer des coûts supplémentaires prélevés par votre banque en fonction des conditions tarifaires en vigueur, voire même par le vendeur. Pour toutes ces raisons, elles ne sont que rarement privilégiées pour réaliser des achats en ligne.

Le paiement à la livraison

Une dernière solution est proposée pour les produits d’ameublement ou pour le gros électroménager essentiellement : le paiement à la livraison. C’est l’alternative la plus sécurisée, puisque vos données bancaires ne sont pas communiquées par internet et que vous avez déjà reçu votre colis. Néanmoins, elle reste assez rare et occasionne souvent des frais supplémentaires.

Il n’existe donc pas un mode de paiement idéal, mais de multiples alternatives parmi lesquelles choisir en fonction du produit acheté, du délai de livraison souhaité et de vos conditions bancaires actuelles.

