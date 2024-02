Voici vers quelle banque les clients Orange Bank seront poussés, avec une prime à la clé

On sait maintenant officiellement où vont migrer les clients Orange Bank dont l'activité va cesser dans les prochains mois. Ce sera chez Hello Bank avec un parcours client dédié et même une prime à la clé.

Fin d’un feuilleton long de plus de 8 mois, on sait désormais où seront « relogés » les clients Orange Bank après que le géant des télécoms français a annoncé une cessation complète de ses activités bancaires en début d’été dernier. Ce sera donc chez Hello Bank, la banque en ligne du groupe BNP Paribas.

Pour aller plus loin

Hello bank! : notre avis sur la banque en ligne de BNP Paribas

Un choix logique après que les dernières nouvelles ont fait état de négociations exclusives entre Orange et BNP Paribas. Négociations qui ont donné lieu ce matin même à l’édition d’un communiqué commun indiquant la signature d’un accord de référencement. Cela signifie concrètement qu’Orange Bank va encourager ses clients actuels à transférer leurs comptes vers Hello Bank, même si cela reste encore à l’initiative des clients.

Rappelons qu’Orange Bank a décidé de cesser ses activités bancaires dans le courant de l’année 2023 à la suite de pertes colossales de près de 200 millions d’euros en 2022 et d’un modèle économique ne faisant pas le poids face aux mastodontes européens de la néobanque et de la banque en ligne comme N26, Revolut ou même Boursobank en France. Le groupe revendiquait pas moins de 3,1 millions de clients en Europe et en Afrique fin mars 2023.

Une transition fluide, mais qui reste au choix du client

Dans son communiqué, la banque parisienne annonce qu’elle va tout mettre en œuvre pour proposer aux usagers d’Orange Bank une « transition simple et fluide » vers les offres d’Hello Bank qui passera par une « une communication personnalisée ». Sur son compte X, Orange Bank annonce qu’un courrier sera adressé aux à ses clients, celui-ci détaillant les différentes possibilités qui s’offrent à eux.

Une chose que ne pourra cependant pas faire Orange Bank, c’est migrer automatiquement les comptes de ses clients vers une des offres Hello Bank. Ce choix revient aux clients eux-mêmes qui doivent faire la démarche d’ouvrir un compte chez Hello Bank ou non. Pour les inciter à choisir Hello Bank, la BNP a mis en place une offre spécifique :

À partir du 27 février 2024, les clients d’Orange Bank pourront bénéficier d’une offre exclusive allant jusqu’à 430 € d’avantages : 230 euros pour une ouverture de compte et 200 euros supplémentaires pour la souscription à l’un des produits de la banque en ligne (assurance vie, compte titre, PEA, assurance, etc.)

Les meilleures banques en ligne La meilleure banque en ligne Hello bank! Jusqu'à 180€ offerts : 80€ pour toute 1ère ouverture de compte + 100€ en cas de mobilité bancaire Découvrir La banque la moins chère BoursoBank (ex-Boursorama) Jusqu'à 150€ offerts pour l'ouverture d'un compte avec le code 48H150 Découvrir La banque la plus moderne BforBank Jusqu'à 80 € de prime à l'ouverture d'un compte Découvrir Toutes les banques en ligne