FC 24 : comment EA veut faire croire au succès du remplaçant de FIFA 23

11,3 millions : c'est le nombre de joueuses et joueurs qui ont lancé « FC 24 » en une semaine. Un succès qui vient à montrer que le succès de la série est davantage lié au jeu qu'à la licence.

C’était la grande crainte d’EA : privé de la licence FIFA à cause d’une mésentente avec la fédération internationale de football, l’éditeur a été contraint de renommer son jeu. Pourtant, avec des dizaines de titres au compteur depuis 1993, les jeux FIFA étaient historiques pour l’industrie. Changer le nom de la série allait-il la tuer ? Non, semblent répondre les chiffres de FC 24.

Plus de 11 millions de joueurs en première semaine pour FC 24

C’est dans un communiqué d’EA daté du 6 octobre qu’on apprend les premiers chiffres de vente de son nouveau jeu de football. L’éditeur révèle que plus de 11,3 millions de joueurs ont lancé FC 24. Mieux encore : selon le président d’EA Sports Cam Weber, « en plus d’accueillir des millions de joueurs de longue date, les nouveaux joueurs de FC 24 sont en hausse de près de 20 % d’une année sur l’autre. » Non seulement la fin de la licence FIFA pour EA n’a pas affecté ses ventes, mais en plus de cela, de nouveaux joueurs sont arrivés.

Là où la FIFA s’en mord peut-être les doigts, c’est sur le succès plus important de FC 24, par rapport à celui de FIFA 23, en tout cas au niveau de la première semaine de vente. L’année dernière, le jeu vidéo de football s’était écoulé à 10,3 millions d’exemplaires en une semaine, soit un million de copies en moins que son successeur. D’ailleurs, tous les jeux entre FIFA 14 et FIFA 23 ont été retirés de la vente il y a quelques semaines après la fin du partenariat entre la FIFA et EA. De quoi permettre d’appuyer les ventes de FC 24, bien que ce soit dans une moindre mesure. Les jeux de football des années précédentes deviennent rapidement obsolètes avec les sorties des suivants.

La pirouette d’EA qui pourrait cacher un « échec » de FC 24

Pour comprendre comment EA « manipule » les chiffres à son avantage, il suffit de bien lire son communiqué. À aucun moment l’éditeur ne parle de ventes ou de copies vendues : il n’utilise que le terme de « joueurs ». En fait, FC 24 peut être testé gratuitement pour les abonnés à EA Play ou au Xbox Game Pass.

D’autant plus que détrôner FIFA 23 sera très compliqué : comme le rappelle Le Populaire du Centre, le jeu d’EA de l’année passée s’était écoulé à 1,75 million de copies en France. C’est le titre le plus vendu de la série qui existe pourtant depuis 31 ans. Un succès rendu possible sans doute par la Coupe du monde 2022 au Qatar, mettant en avant le football.

