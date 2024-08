Nvidia GeForce Now : 25 nouveaux jeux font leur entrée ainsi qu’une nouvelle fonction très attendue

En pleine Gamescom, Nvidia a annoncé l’arrivée de 25 nouveaux jeux dans son service de cloud gaming à l’occasion du GFN Thursday. Mieux encore, les comptes GeForce Now se synchronisent dorénavant automatiquement aux comptes Xbox.

Le partenariat entre Microsoft et Nvidia dans le gaming fait un pas de plus en avant. La synchronisation entre un compte GeForce Now et Xbox existe depuis l’année dernière déjà, mais il fallait à chaque connexion rentrer les identifiants manuellement. Désormais, la synchronisation est automatique, faisant que les abonnés GeForce Now pourront retrouver leurs jeux Xbox plus facilement dans leur ludothèque.

Les 25 nouveaux jeux qui arrivent sur GeForce Now

Outre l’ouverture d’un nouveau data center à Varsovie pour améliorer les performances de son service de cloud gaming dans la région, Nvidia a annoncé la sortie de nouveaux jeux dont des titres AAA récents et même la démo d’un jeu très attendu. En voici la liste :

Black Myth : Wukong (Steam, Epic Games Store)

LE phénomène du moment. Adapté du roman chinois La Pérégrination vers l’Ouest, le jeu du développeur Game Science nous fait incarner le Prédestiné, un singe-guerrier qui mène la quête de rassembler les reliques de Sun Wukong. S’il est perfectible çà et là, ce jeu a tout de même explosé les compteurs lors de sa sortie sur Steam et on comprend pourquoi quand on regarde quelques aperçus enchanteurs de cette odyssée de la mythologie chinoise.

Score Metacritic : 81/100

Démo de Final Fantasy XVI (Steam)

Sa sortie sur PC est prévue pour le 17 septembre, aussi avons-nous le droit à un léger aperçu de Final Fantasy XVI avec ici les technologies RTX et la possibilité d’y jouer en 4K 120 FPS avec le meilleur abonnement de GeForce Now. C’est bien la meilleure façon de découvrir le dernier titre de Square Enix qui a reçu un accueil très favorable lors de sa sortie sur console avec un score Metacritic de 87/100.

Les autres sorties :

GIGANTIC : RAMPAGE EDITION (Epic Games Store)

Skull and Bones (Steam)

Alan Wake’s American Nightmare (Xbox)

Commandos 3 – HD Remaster (Xbox)

Desperados III (Xbox)

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre (Xbox)

The Flame in the Flood (Xbox)

FTL : Faster Than Light (Xbox)

Genesis Noir (Xbox, PC Game Pass)

House Flipper (Xbox, PC Game Pass)

Medieval Dynasty (Xbox, PC Game Pass)

My Time at Portia (Xbox, PC Game Pass)

Night in the Wood (Xbox)

Offworld Trading Company (Xbox, PC Game Pass)

Orwell : Keeping an Eye On You (Xbox)

Project Winter (Xbox)

Shadow Tactics : Blades of the Shogun (Xbox)

Sid Meier’s Civilization VI (Steam, Epic Games Store, Xbox)

Sid Meier’s Civilization V (Steam)

Sid Meier’s Civilization IV (Steam)

Sid Meier’s Civilization : Beyond Earth (Steam)

Spirit of the North (Xbox, PC Game Pass)

Wreckfest (Xbox, PC Game Pass)

