Le Samsung Galaxy S23 passe déjà sous la barre des 900 euros avec ce forfait sans engagement

Officialisé depuis quelques semaines seulement, le Samsung Galaxy S23 profite déjà d’une offre attractive chez RED. L’opérateur propose 70 euros de remise pour toute souscription conjointe à l’un de ses forfaits mobiles sans engagement et une série d'offres de remboursement complémentaires. Voici comment en bénéficier.

L’année commence fort pour Samsung. La marque sud-coréenne vient de lancer sa toute nouvelle gamme de Galaxy S23, et celle-ci est au niveau des attentes, même pour la version standard. Ce modèle allie brillamment puissance, autonomie et qualité photo. C’est sans compter son design soigné aux finitions premium.

Et bien que le Galaxy S23 ne manque pas d’arguments, il bénéficie déjà d’une belle remise de 70 euros pour toute souscription à un forfait sans engagement de RED. Il s’affiche alors à 889 euros au lieu de 959 euros. D’autres surprises sont aussi au programme :

l’opérateur vous offre 150 euros supplémentaires pour toute reprise de votre ancien smartphone (sans compter la valeur du téléphone repris) ;

Samsung vous rembourse jusqu’à 100 euros sur l’achat d’un ou plusieurs accessoires compatibles avec le Galaxy S23.

Cette offre est particulièrement attractive, sachant que les forfaits mobiles de RED sont, eux aussi, à prix mini (à partir de 6,99 euros) et surtout sans engagement.

Samsung Galaxy S23 : un concentré de puissance au service de la photo

Bien que compact, puisqu’il est doté d’un écran AMOLED FHD+ 120 Hz de seulement 6,1 pouces, le Samsung Galaxy S23 s’impose comme l’un des smartphones les plus puissants du marché.

Propulsé par la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et par 8 Go de mémoire vive, ce modèle convient à tout type d’activités, y compris les plus gourmandes comme le gaming.

Mais la véritable force du Galaxy S23 réside dans son appareil photo. Ce fleuron dispose d’un équipement complet associé à l’un des meilleurs traitements de l’image du marché :

un capteur principal de 50 mégapixels adossé à un stabilisateur optique d’image ;

un capteur de 10 mégapixels avec un téléobjectif zoomant x3 en optique et x30 en numérique ;

un capteur de 12 mégapixels avec un objectif à ultra grand-angle ;

un bloc arrière capable de filmer jusqu’en 8K à raison de 30 images par seconde ;

une caméra frontale de 12 mégapixels.

Le Samsung Galaxy S23 a donc les atouts nécessaires pour permettre aux plus aguerris comme aux photographes en herbe de réaliser de beaux clichés.

D’autant que Samsung a corrigé l’un des principaux problèmes du prédécesseur du Galaxy S23 : l’autonomie. Grâce au nouveau processeur Qualcomm et à une batterie légèrement plus grande, vous n’aurez aucun mal à encaisser une longue journée d’utilisation.

Tous ces atouts ont valu au Galaxy S23 d’obtenir l’excellente note de 8/10 lors du test réalisé par Frandroid. Et, à l’occasion de son lancement, RED multiplie les offres de réduction.

Jusqu’au 28 février, l’opérateur propose le Galaxy S23 à 889 euros au lieu de 959 euros avec ses forfaits sans engagement. En plus, pour toute reprise de votre ancien smartphone, RED vous offre 70 euros de bonus de reprise supplémentaire (en complément du prix de l’appareil repris).

De son côté, Samsung vous rembourse jusqu’à 100 euros sur une sélection d’accessoires et d’objets connectés compatibles avec le Galaxy S23. De quoi faire baisser largement la facture.

Un forfait abordable adapté à chaque profil

Pour accompagner le Samsung Galaxy S23, RED dispose de plusieurs offres mobiles, sans engagement et à prix contenu.

Parmi eux, le forfait mobile de 160 Go à 15,99 euros par mois est l’un des plus attractifs du moment. Généreux, il comprend :

160 Go de données mobiles, dont 23 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

la qualité du réseau 4G de SFR ;

l’absence de durée d’engagement ;

un prix qui n’augmente pas au bout d’un an.

Pour seulement 3 euros de plus par mois, vous pouvez passer à la 5G. De quoi limiter la latence lorsque vous jouez en ligne ou que vous regardez des vidéos en streaming.

Les gros consommateurs de data peuvent eux opter pour l’offre 4G de 200 Go à 19,99 euros par mois ou 5G à 22,99 euros par mois. Voilà de quoi remplacer une connexion fixe à domicile ou venir en renfort lors de déplacements professionnels.

RED a aussi pensé à toutes les personnes qui utilisent peu de données mobiles, parce qu’elles sont souvent à domicile ou parce qu’elles bénéficient d’une connexion Wi-Fi au travail. L’opérateur leur propose alors un forfait mobile 4G de 1 Go à 6,99 euros par mois, toujours sans engagement.