Vous avez un forfait chez Sosh et une Apple Watch ? Voilà une bonne nouvelle pour vous

C'était une fonction attendue de longue date par les clients Sosh et c'est aujourd'hui disponible : il est possible d'effectuer un appel ou d'envoyer des messages avec une Apple Watch depuis l'étranger sans avoir besoin de son smartphone.

Difficile de revenir en arrière une fois que l’on y a pris goût. Si cette phrase peut s’appliquer à tout un tas de situations, il faut tout de même avouer que se passer de son smartphone lors d’une sortie en utilisant simplement sa montre connectée au poignet a quelque chose de spécial. De nombreux opérateurs permettent depuis déjà quelque temps d’utiliser son forfait mobile sur sa montre compatible eSIM, mais pas forcément lorsque l’on est à l’étranger, notamment dans un pays européen.

Les clients Sosh et Orange ayant ce genre d’habitude peuvent désormais se réjouir puisque l’opérateur vient tout juste d’activer l’itinérance de ses forfaits sur les Apple Watch, mais également sur d’autres montres connectées compatibles eSIM 4G chez Samsung avec les Galaxy Watch ou chez Oppo avec l’Oppo Watch. Pour le moment, seuls ces modèles sont concernés par cette intégration.

Aller au ski à l’étranger sans avoir besoin de son smartphone

Les sorties à risque pour son smartphone sont à privilégier pour ce genre d’usage comme le ski ou les sports extrêmes et c’est d’autant plus le cas à l’étranger où il est forcément plus compliqué de faire réparer ou de remplacer son smartphone perdu. Le laisser à la maison ou à l’hôtel tout en restant joignable prend son sens. Le fait de pouvoir disposer du réseau mobile sur place est aussi utile pour pouvoir utiliser un GPS si la montre est compatible.

Pour bénéficier de l’option, la montre et le téléphone doivent être rattachés au même opérateur. L’option permet de partager les appels et les données 4G d’un forfait mobile Sosh ou Orange sur la montre. Concernant l’itinérance proposée par Orange sur ses forfaits mobile, il sera nécessaire de vérifier si cette dernière est possible dans votre destination.

