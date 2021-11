En colère, des utilisateurs de Spotify se désabonnent faute de prise en charge sur HomePod

Bien qu’Apple ait ouvert ses enceintes HomePod aux services de streaming musical tiers, Spotify n’y est toujours pas accessible nativement. La faute à qui ? Personne ne sait vraiment, mais ses utilisateurs sont mécontents et de plus en plus nombreux désormais à menacer de se désabonner.

On disait le HomePod mort, abandonné de tous et désormais au rebut même d’Apple qui a arrêté sa production. Mais l’arrivée du HomePod mini, aussi compact en taille qu’en prix (99 euros), lui a redonné un nouveau souffle. De quoi faire encore plus entendre ceux qui l’utilisent toujours.

Et parmi ceux-ci, les abonnés à Spotify commencent à donner de la voix, souligne le site MacRumors. Ils se montrent même de plus en plus impatients de pouvoir utiliser pleinement le service qu’ils paient sur leur enceinte connectée. L’an dernier, Apple a ouvert ses HomePod aux services de streaming musical tiers. Amazon Music, Pandora ou encore iHeartRadio ont été les premiers à donner de la voix. Mais pas de Spotify à l’horizon.

A qui la faute ?

Rien ne dit que Spotify n’a pas voulu en être ou qu’Apple a retardé son arrivée parmi les services compatibles, et donc plus facilement utilisables. Mais ça, les utilisateurs du service de streaming s’en moquent un peu. Eux ne voient que l’impossibilité d’écouter leur musique sur HomePod. Alors ils ont gentiment demandé à plusieurs reprises sur le forum de l’entreprise scandinave d’ajouter la prise en charge sur l’enceinte, à la façon d’un Spotify Connect au moins qui tourne sur d’autres appareils comme les enceintes Sonos par exemple.

Car les utilisateurs veulent une prise en charge native pour pouvoir utiliser Siri sur le HomePod afin de contrôler Spotify, lancer des playlists et gérer leur écoute musicale, le tout sans avoir à passer par l’application smartphone. Apple a laissé cette possibilité de changer de service par défaut et nombreux sont ceux qui pensaient que cela ferait le bonheur de Spotify. Mais jusqu’à présent il n’en est rien. Seule la prise en charge d’AirPlay 2 pour streamer plus facilement de la musique depuis l’application iOS a été ajoutée par le géant du secteur.

Une gronde qui ferait le bonheur d’Apple

Alors la colère gronde et de nombreux utilisateurs s’en prennent sur les forums à Spotify dont ils déplorent « le comportement enfantin » ou l’attitude « pathétique ». Une absence d’intégration ou de volonté d’intégration qui frustrent de plus en plus d’abonnés qui ont menacé d’arrêter leur inscription si la situation ne s’améliorait pas. Et d’invoquer l’essai gratuit de trois mois proposé par Apple Music, notamment le nouveau Apple Music Voice Plan qui n’utilise que Siri et est donc taillé pour HomePod, qui leur permet un usage facilité. Une période de gratuité qui monte même à six mois si vous possédez certains écouteurs AirPods ou Beats.

« Combien de commentaires faut-il pour attirer l’attention sur cela ? Plus de 100 pages ? », s’interroge un des membres du forum, ingénieur logiciel, qui écrit « qu’une telle intégration ne devrait pas prendre autant de temps ». « Il est difficile de ne pas conclure que Spotify a intentionnellement décidé de ne pas le mettre en œuvre. Ils n’ont même pas dit un simple “oui, nous y sommes”, déplore-t-il, symbolisant le désarroi de beaucoup qui se sentent abandonnés et commencent à se désabonner.

Par le passé, Spotify a longtemps fustigé l’attitude d’Apple qui refusait d’ouvrir ses enceintes à la concurrence pour faire la part belle à Apple Music. L’absence du service concurrent paraît désormais étrange alors qu’il en a la possibilité. Mais sa tâche n’est peut-être pas facilité par ses récentes prises de position contre Apple dans l’affaire Epic Games, bien qu’il fasse aussi partie des bénéficiaires du désormais paiement possible hors Application. Reste que cette affaire, qu’il en soit responsable ou non, fait le bonheur d’Apple qui peut valoriser son intégration d’Apple Music face à l’un de ses concurrents qui a pourtant “la liberté” de pouvoir répondre. Mais ses utilisateurs attendent eux aussi toujours qu’il le fasse…

