Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+ : que regardez pendant les fêtes ?

Avec les fêtes de fin d’année, c’est le moment de prendre un peu de temps pour soi. Que vous ayez du rattrapage à faire sur les services de streaming vidéo ou bien envie de vous mettre dans l’esprit de Noël, voici notre sélection de films et séries à ne pas manquer.

Les cadeaux sont peut-être déjà emballés, les festivités en cours, il est temps de prendre du temps pour vous. Que vous ayez envie de fêtes en famille ou simplement d’un peu de calme, c’est le moment de rattraper les séries et films que vous pouvez avoir manqués ces derniers temps sur Netflix, Disney+ ou encore Prime Video et Apple TV+.

Mais si vous préférez vivre le moment en famille, on vous fait notre petite sélection de programmes pour rester dans l’esprit de Noël.

Notre sélection des nouveautés à ne pas manquer durant les fêtes :

Netflix a une fois encore fait parler de lui ces derniers mois avec l’arrivée de nombreuses séries de haut vol. Et notamment Squid Game, la série coréenne inattendue dans laquelle des laissés pour compte bataillent pour survivre dans des jeux mortellement enfantins. Autre surprise de taille, Arcane, une excellente série animée que l’on doit à un studio français et qui s’inscrit dans l’univers du jeu vidéo League of Legends. Avec décembre est arrivée la seconde saison de la série The Witcher, autant inspirée de la série de livres que de l’esprit de la saga vidéoludique, mais aussi la dernière sortie des plus célèbres braqueurs de la plateforme avec la dernière partie de La Casa de Papel. Côté film, Sandra Bullock est à découvrir en femme libérée de prison et rejetée par la société dans Impardonnable.

Sur Disney+, ce sont les superhéros qui ont surtout fait parler d’eux portés par la truculente et décalée série WandaVision, mais aussi par le dernier venu Hawkeye sous les traits de Jeremy Renner qui reprend son rôle de Clint Barton et tente de fêter Noël en famille. Les fans de Star Wars vont avoir le choix entre rattraper The Mandalorian ou bien retrouver le plus célèbre chasseur de primes de la galaxie dans Le Livre de Boba Fett à découvrir en fin de mois. Si vous aimez vous faire peur, Helstrom et The Gloaming méritent le coup d’œil sur Star, le monde réservé au grand sur la plateforme, tout comme les mystérieux habitants de l’immeuble de Only Murders in the Building. Pour rire avec les plus jeunes, mais aussi les plus grands, n’hésitez pas à miser sur les très bons programmes courts comme Olaf Présente où le célèbre bonhomme de neige se moque des plus grands succès Disney.

Généralement plus discret que ses comparses, Amazon Prime Video n’est pas en reste au niveau des contenus qui valent le détour. Pour rappel, si vous êtes abonnés à Amazon Prime, vous avez accès à de très nombreux films, séries, documentaires et spectacles gratuitement chaque mois. On ne saurait trop vous conseiller de rattraper les séries originales Bosch et Goliath dont l’intégralité est disponible si vous avez le temps de binge-watcher pendant vos vacances. Découvrez également le documentaire rondement mené sur le rappeur Orelsan. Côté cinéma, Nicole Kidman et Javier Bardem sont à l’affiche de Being the Ricardos sur l’histoire d’un couple mythique de la TV américaine des années 1950.

Si vous avez investi dans un nouvel iPhone, iPad ou une Apple TV cette année, il n’est pas impossible que vous puissiez profiter de quelques mois de découverte d’Apple TV+. Pointée du doigt à son lancement pour son manque de contenus –même certes originaux–, la plateforme d’Apple a recadré le tir au fil des mois et il y a désormais pléthores de films et séries inédits qui méritent un coup d’œil. On ne rappellera pas The Morning Show, la série maintes fois récompensée sur l’univers sans pitié de la télévision américaine avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Nos coups de cœur sont incontestablement Ted Lasso et sa dose d’optimisme à toute épreuve pour ceux qui aiment l’humour parfois absurde, ou bien Mythic Quest, autre série comique décalée sur l’univers du jeu vidéo à ne pas manquer pour passer des fêtes fun (notamment l’épisode sur le confinement).

Pour se mettre dans l’esprit de Noël

En famille ou en solo, pour occuper les enfants ou retrouver vos plaisirs d’enfance, Noël est la période idéale pour se mettre dans une ambiance légère. Chaque service de streaming compte son lot de programmes légers, de films d’antan pour se replonger dans l’esprit des fêtes.

Fer de lance de cet esprit festif, Disney+ tient son rang avec des contenus pour tous les âges. À commencer par le classique ultime des 24 et 25 décembre qui a enchanté des générations d’enfants : Le Noël de Mickey, inspiré des contes de Charles Dickens, dans lequel le cupide Scrooge reçoit la visite des esprits du passé, du présent et du futur pour comprendre ce qu’est vraiment Noël. Comment ne pas succomber au magnifique film d’animation L’Etrange Noël de monsieur Jack de Tim Burton (Les Noces funèbres, Beetlejuice, Edward aux mains d’argent), la magie du monde de Narnia – Chapitre I ou à Maman, j’ai raté l’avion, le film qui révéla Macauley Culkin.

Sur Apple TV+, c’est la chanteuse Mariah Carey, grande égérie des fêtes, qui enchante la période avec ses émissions Mariah’s Christmas – The Magic continues et Mariah Carey’s Magical Christmas Special, ou bien Snoopy et les peanuts dans C’est encore Noël, Charlie Brown ou encore Le Nouvel An de Lucy. Mais la période, c’est aussi des galères diverses comme le raconte le documentaire La Bataille de Noël dans lequel l’esprit de Noël entre voisins mène devant les tribunaux.

Noël se montre plutôt barré sur Amazon Prime Video qui propose tout de même le film Charles Dickens, l’homme qui inventa Noël, une histoire inspirée de la vie du célèbre auteur anglais du XIXe siècle lorsqu’il écrivit son plus célèbre roman de Noël. Totalement barré, Fatman présente un père Noël peu orthodoxe (Mel Gibson) face à des enfants méchants et même un adolescent mécontent de son cadeau qui engage un tueur à gages pour régler l’affaire. Pour rattraper les grands classiques, notre choix se porte sur l’interminable et délicieux Un jour sans fin pour le plaisir de voir Bill Murray revivre la même journée.

Comme Disney+, Netflix a mis le paquet pour les fêtes avec un mélange de films originaux et de classiques qui annoncent clairement la couleur comme Le Noël des Storybots, un programme court d’animation pour enfants, Mission Noël : les aventures de la famille Noël qui met en scène Arthur, le fils du père Noël qui tente de sauver la magie du jour. À voir aussi Les Chroniques de Noël dans lequel deux enfants qui ont endommagé le traîneau du père Noël (Kurt Russell) doivent venir l’aider à sauver la nuit, ou La Famille Claus sur un enfant qui découvre qu’il appartient à une sacrée lignée.

Mais c’est aussi le bon moment pour (re)voir le grincheux Grinch qui veut anéantir Noël, ou bien embarquer à bord du Pôle Express avec Tom Hanks dans la magie des fêtes. Les plus romantiques opteront pour Que souffle la romance, la comédie gay et fun de Noël.

