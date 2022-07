Derniers jours sur Netflix : profitez du pont du 14 juillet pour voir ces immanquables

Le long week-end du 14 juillet qui s'annonce pourrait être l'occasion de profiter de nombreux films qui quittent prochainement le catalogue Netflix. On trouve notamment sur le départ « Justice League », « Les Goonies », « Le Dernier Samouraï » ou encore la série « Dawson ».

Il va faire très chaud ce long week-end du 14 juillet et c’est peut-être l’occasion de rester au frais, bien calé dans son canapé pour binge-watcher. Si vous n’avez pas encore avalé la saison 4 de Stranger Things, vous allez avoir du temps à combler. Mais attention aussi à ne pas manquer plusieurs films de renom qui quittent le catalogue Netflix ces prochains jours.

Pour aller plus loin

Nouveautés Netflix en juillet 2022 : Stranger Things revient boucler sa saison

Durant le pont, vous pourrez profiter des toutes nouvelles séries Resident Evil et Kung Fu Panda. Ne manquez pas non plus de grands classiques avant qu’ils ne soient trop tard.

Les films à (re)découvrir

Les Goonies

Avant Stranger Things, il y a eu les gamins à vélo des Goonies, grand classique des années 1980 réalisé par Richard Donner, mais inspiré par Steven Spielberg. L’histoire d’une bande de copains dans une ville de la côte ouest des États-Unis qui découvre une carte au trésor et espère ainsi amasser suffisamment d’argent pour sauver leur quartier de la destruction.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Boyz’n the Hood

Cuba Gooding Jr., Ice Cube, Laurence Fishburne… Boyz’n the Hood a mis en lumière au début des années 1990 quelques grands noms de la scène culturelle afro-américaine. John Singleton réalise à 23 ans son tout premier film dont il est aussi le scénariste. Une plongée dans les ghettos de Los Angeles et l’ambiance criminelle du quartier de South Central, l’un des pires de la ville. La descente aux enfers d’un jeune homme issu d’un milieu social difficile qui voulait poursuivre ses études avant de sombrer dans la drogue et la violence. Le film date de 1991, avant les émeutes de Watts un an plus tard à Los Angeles.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Justice League

Le gang des superhéros se forme pour repousser une menace coriace. Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman, Flash ou encore Cyborg serrent les rangs avec un casting 5 étoiles aux commandes (Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa).

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

12 Years a Slave

Dans l’Amérique des années 1840, Solomon Northup est un homme libre afro-américain vivant avec femme et enfants dans l’état de New York. Mais il est enlevé et vendu comme esclave pour une plantation de Louisiane. Charpentier de métier, il va nouer une relation particulière avec son nouveau maître dans une période où l’esclavage ne se vit pas toujours aussi amicalement.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Midnight Express

Billy Hayes est un jeune Américain en visite en Turquie. Il est arrêté pour contrebande de haschich et emprisonné dans l’une des pires geôles du pays où il faut se battre pour sauver sa vie. Condamné à une longue peine à titre d’exemple, il va tout tenter pour s’enfuir. Un film d’Oliver Stone tiré d’une histoire vraie qui remporta deux Oscars en 1979, dont celui de la meilleure musique originale.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Et aussi…

Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain qui mit en lumière Audrey Tautou dans le rôle de la jeune fille rêveuse va également disparaître, tout comme un autre grand classique des années 1980, SOS Fantômes. Brad Pitt va, lui aussi, livrer sa dernière bataille contre les zombies dans World War Z. Et pour les plus nostalgiques qui furent adolescents au début des années 2000, la série Dawson vit ses dernières heures.

Les contenus qui quittent Netflix en juillet 2022

14 juillet : Aussi profond que l’océan Bienvenue à Marwen Big Mamma Boyz’n the Hood Cold feet Game night Hyper tension 2 Justice League L’Enjeu Le Dernier Samouraï Le Smoking Les Goonies Les Septs Mercenaires Perfect Rock the Kasbah Stuart Little 2 Sylvia

15 juillet : The Front runner

16 juillet : Scream (2016) The Millions

18 juillet : Break

19 juillet : Handsome Devil

21 juillet : 12 years a slave Slaughterhouse Rulez The Letter reader

23 juillet : I called him Morgan Nimbe

26 juillet : La Tête dans le guidon

27 juillet : Hôtel Transylvanie 3

28 juillet : It’s Her Day Shine your eyes

30 juillet : Star Trek Sans limites

31 juillet : 2 States Agents très spéciaux – Code U.N.C.L.E. Asoka Baaghi Banlieue 13 – Ultimatum Braquage à l’italienne Chaahat Chamatkar Driven English Babu Desi Mem Fitoor Gangster Squad Géronimo Godzilla Hanna Kabhi Haan Kabhi Naa L’Envolée sauvage L’Immortel La Souris Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain Le Tournoi League of Gods Les Deux amis Martin Matin Maya Memsaab Midnight Express Ninja Turtles (2014) Ninja Turtles 2 Oh Darling Yeh Hai India One 2 Ka 4 PK Plein Sud Raajneeti Ram Jaane Rampage – Hors de contrôle Rang de Basanti SOS Fantômes (1984) Sauvez Willy Sauvez Willy 2 Sherlock Gnomes Sorry to bother you Star Trek Star Trek Into Darkness Taking Lives – Destins violés Tamash The Intruders Time and tide World War Z



Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.