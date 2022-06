Pour attaquer le mois de juillet, Netflix frappe un grand coup avec l’arrivée de la seconde partie de la saison 4 de Stranger Things. À ne pas manquer également l’adaptation du jeu vidéo Resident Evil en série ou encore la course-poursuite annoncée entre Ryan Gosling et Chris Evans dans The Gray Man.

Votre patience est enfin récompensée. Le second Volume de la saison 4 de Stranger Things est disponible dès ce vendredi sur Netflix. L’occasion de connaître enfin le dénouement des aventures de Onze/Eleven, Mike, Will, Max et tous leurs amis.

Pour aller plus loin

Il n’y a plus aucun doute : Netflix confirme l’arrivée de publicités sur son service

A découvrir aussi l’adaptation du jeu vidéo Resident Evil en série ou encore Ryan Gosling en tueur de la CIA pourchassé par Chris Evans dans The Gray Man.

Les sorties séries sur Netflix en juillet 2022

Stranger Things 4 – Volume 2

Après avoir renoué avec son passé, Onze (Eleven/Jane) est prête à faire face à une nouvelle menace qui frappe Hawkins. Ses amis tentent de déjouer le mystère de Vecna pour sauver Max et les habitants tandis que Joyce a enfin retrouvé Hopper. La quatrième saison touche à sa fin dans cette seconde partie qui démarre le 1er juillet.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Resident Evil

Nouveau jeu adapté par Netflix : Resident Evil renaît de ses cendres dès le 14 juillet dans une nouvelle adaptation du jeu de Capcom. Milla Jovovich n’est plus là, mais les créatures infectées par le virus font leur retour. Dans New Raccoon City, quatorze ans plus tard, Jade Wesker tente de survivre dans un monde peuplé de zombies à cause du médicament Joie. Elle tente de savoir ce qui est réellement arrivé à sa sœur Billie.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Kung Fu Panda

Avec les vacances, les plus jeunes ne sont pas oubliés non plus. Le plus célèbre panda des films d’animation fait son retour le 14 juillet pour une série inédite. Le guerrier Po doit faire équipe un noble chevalier anglais afin de récupérer des armes magiques et de redorer sa réputation.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

1er juillet: Stranger Things (saison 4 volume 2)



2 juillet: My Liberation Notes



6 juillet: Control Z (saison 3) King of Stonks Coma héroïque dans un autre monde

7 juillet: Le Monde de Karma (saison 3)

8 juillet: Boo, Bitch Capitani (saison 2) Architecte du désir La nuit sera longue

13 juillet: Envoyez du bois (saison 2) Au delà de la douleur Sintonia (saison 3)

14 juillet: Resident evil Kung Fu Panda: Le chevalier dragon

15 juillet: Fazar Mom, Don’t Do That!

18 juillet: StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read

20 juillet: Virgin River (saison 4) Bad exorcist (saison 2)

21 juillet: Jurassic World: La Colo du Crétacé (saison 5)

22 juillet: En verre et contre tous (saison 3)

23 juillet: Alchemy of souls

25 juillet: Gabby et la maison magique (saison 5)

26 juillet: AG3NDA

27 juillet: Ma maison rêvée (saison 3) Car master: De la rouille à l’or (saison 4) Rebelde (saison 2)

28 juillet: another self Respirer

29 juillet: Fanàtico Uncoupled Les justicières: Rebel Cheer Squad La belle de Jérusalem (saison 2) Détective Conan: Zéro à l’heure du thé

A venir: Masaba Masaba (saison 2)



Les sorties films et documentaires en juillet 2022

The Gray Man

Ryan Gosling incarne Court Gentry, un agent de la CIA, tueur professionnel devenu la cible d’un ancien acolyte (Chris Evans). Surnommé The Gray Man, il va compter sur une autre agente (Ana de Armas) pour lui apporter de l’aide. À voir dès le 22 juillet.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

D.B. Cooper : Où est le pirate de l’air ?

L’un des plus grands mystères jamais élucidés. En 1971, un pirate de l’air saute en parachute d’un avion, un sac plein d’argent avec lui. Son identité reste toujours un mystère.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Et aussi…

Dans Persuasion, Dakota Johnson campe une femme qui voit revenir dans sa vie un homme qu’elle avait éconduit des années auparavant. Si vous préférez les films d’animation, Le monstre des mers est pour vous. L’histoire d’une jeune passagère clandestine qui croise le chemin d’un chasseur de monstres marins. Enfin, dans le documentaire L’homme le plus détesté d’internet, une mère part en croisade contre le propriétaire d’un site pornographique.

6 juillet: Hello, adieu, et nous au milieu Girl in the Picture: Crime en abîme

8 juillet: Ranveer vs. Wild avec Bear Grylls Le Monstre des Mers Les liaisons dangereuse Incantation Jewel

11 juillet: Malnazidos Pour toi

12 juillet: voyage aux confins de l’esprit L’assassin de ma fille

13 juillet: Sous le soleil d’Amalfi D.B Cooper: Où est le pirate de l’air ? Shimon Peres: L’homme qui osait rêver

15 juillet: Jaadugar: La magie des grandes rencontres Persuasion

18 juillet: Finis les comptes de fées ? Live is Life My Little Pony: A New Generation: Sing-Along

22 juillet: The Gray Man

26 juillet: Street Food: USA

27 juillet: Pipa L’Homme le plus détesté d’Internet

28 juillet: Débrouille et démêlés

29 juillet: Nos coeur meurtris Quartiers de noblesse

A venir: Indian Predator: Le boucher de Delhi



PAR TESSA BELAUD ROTUREAU

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.