Disney+ : toutes les séries et films Marvel dévoilés à la SDCC 2022

Ce week-end avait lieu la San Diego Comic Con, l'occasion pour Disney de dévoiler le calendrier de ses prochains projets autour du service de SVOD Disney+.

Après la Infinity Saga, Marvel a officialisé son nouvel arc scénaristique sur les années à venir : la Multiverse Saga. Cette fois, il s’agit à la fois du MCU que l’on retrouve au cinéma, mais aussi de films et séries à retrouver directement sur Disney+ pour nous présenter toujours plus de superhéros. Ils pourront ensuite se croiser dans les crossovers Avengers The Kang Dinasty et Avengers Secret Wars qui clôtureront le tout en 2025 dans les salles obscures.

Le calendrier des séries TV du MCU

Lors de la San Diego Comic Con, Marvel a dévoilé un calendrier de nouvelle série, et de nouveaux dessins animés, qui arriveront dans les mois à venir sur le service de SVOD de Disney.

She-Hulk : 17 août 2022

Werewolf by Night : Halloween special : octobre 2022

: octobre 2022 The Guardians of the Galaxy Holiday Special : fin d’année 2022

Secret Invasion : printemps 2023

Echo : été 2023

Loki saison 2 : été 2023

Ironheart : automne 2023

Agatha Coven of Chaos : hiver 2023

Daredevil Born Again : printemps 2024

Le calendrier des dessins animés Marvel

Pour ce qui est des dessins animés, voici le planning.

I Am Groot : 10 août 2022

What If? saison 2 : 2023

X-Men ’97 : automne 2023

Spider-Man Freshman Year : 2024

Marvel Zombies : 2024

Dans le détail

Avec une saga s’écoulant sur la phase 4, 5 et 6 jusqu’en 2025, on peut voir que Disney n’a pas encore réellement planifié toutes les sorties possibles sur Disney+. Si l’on retrouve le MCU tous les quelques mois au cinéma, le calendrier Disney+ s’éclaircit à partir de l’hiver 2023, signe que l’on devrait avoir le droit à de nouvelles saisons ou de nouvelles séries en 2024 et 2025.

Cette période est surtout l’occasion de voir Daredevil reprendre du service sous la bannière officiel de Marvel et de Disney, après quelques saisons chez Netflix qui s’était soldé par un petit divorce à l’amiable entre Netflix et Disney. Vincent D’Onofrio et Charlie Cox se partageront de nouveau la scène.

Malheureusement, pour la plupart de ces séries, nous n’avons pas encore d’images à nous mettre sous la dent. On sait seulement que Echo devrait faire suite à la série Hawkeye où l’on retrouvera le personnage de Maya Lopez. Agatha Coven of Chaos jouera le rôle de suite à Wandavision et se concentrera sur la sorcière Agatha. Enfin Secret Invasion devrait aborder des questions laissées en suspens par Captain Marvel et Wandavision en mettant à l’écran Nick Fury et Talos qui devront déjouer une invasion des Skrulls.

Du côté des dessins animés, si What If ? va continuer de faire un lien évident avec le MCU pour continuer d’explorer le multivers, le rapport est un peu moins évident pour Spider-Man et X-Men 97. Ce dernier reprend exactement là où le dessin animé Fox Kids s’était arrêté dans les années 90. Nous pourrons donc à nouveau découvrir les aventures de Jubilée, Cyclope ou encore Serval dans leurs beaux costumes aux couleurs très flashy.

Rendez-vous du 9 au 11 septembre 2022 pour découvrir la suite du programme lors de la Disney D23 Expo 2022. Ce sera l’occasion pour la firme d’étendre aussi le calendrier de Disney+ sur les autres univers de la firme : Disney, Pixar, National Geographic et Star Wars.

