Même si Halloween n'aura lieu qu'à la fin du mois, octobre est sous le signe de l'horreur et du frisson, à en croire le programme de Disney+. Entre le dernier Marvel, Wereworlf by Night et Hocus Pocus 2, il devrait y en avoir pour tous les goûts.

Disney+ aborde le mois d’octobre sous le signe d’Halloween, bien que la fête n’est censée se dérouler que le 31 octobre. Quoi qu’il en soit, beaucoup attendent le prochain film Marvel qui va sortir ce 7 octobre, ou encore la suite du film Hocus Pocus, prévu pour ce 30 septembre sur le service de SVoD.

Pour aller plus loin

Disney+ : le service va intégrer des publicités et augmenter son prix

Pour rappel, il est possible de s’inscrire à Disney+ seul (8,99 euros par mois) ou dans l’abonnement Canal+.

Les séries qui arrivent sur Disney+ en octobre

Good Doctor

Arrivée en France sur TF1, la série Good Doctor va rejoindre Disney+ dès le 26 octobre pour les quatre premières saisons, alors que la sixième saison sortira le 3 octobre et que la cinquième saison est terminée. On pourra suivre sur Disney+ les aventures de Shaun Murphy, jeune docteur atteint du syndrome d’Asperger aussi brillant qu’en difficulté dans les interactions sociales. De quoi découvrir tous les défis qu’il aura à surmonter à l’hôpital tout au long de quatre saisons.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La saison 3 de Vampirina

Dès le 3 octobre, les plus petits pourront profiter de la troisième saison de Vampirina. Diffusée sur les chaînes télévisées de Disney, la saison 3 de Vampirina rejoint le catalogue. Dans cette série de comédie horrifique, on suit l’histoire de Vampirina alias Vee, qui a quitté la Transylvanie pour la Pennsylvanie. Elle doit cependant garder sa vie de « monstre » pour éviter d’avoir des problèmes avec les humains. Une série parfaite pour les enfants durant cette période d’Halloween.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

3 octobre : Vampirina (saison 3) En thérapie (saison 2)

5 octobre : The Bear Un drôle de shérif (saison 1 à 3)

9 octobre : Les Simpson (saison 33)

12 octobre : Candy : Meurtre au Texas L’Europe vue du ciel (saison 3)

19 octobre : Motherland: Fort Salem (saison 3, Star) Les Amateurs Damages (saison 1 à 5) Spectacular Spider-man (saison 1) Spider-Man : Les nouvelles aventures (saison 1)

26 octobre : Luz à Osville (saison 2) Le Mystérieux Cercle Benedict (les deux premiers épisodes) The Good Doctor (saisons 1 à 4) Le royaume des momies égyptiennes (saison 1)



Les films qui arrivent sur Disney+ en octobre

Jean-Jacques Annaud à l’honneur

Deux films du réalisateur Jean-Jacques Annaud rejoignent Disney+ ce mois-ci, bien que ce ne soit ni Le Nom de la rose ni Stalingrad (qui est néanmoins disponible sur Prime Video). Il s’agit de L’Ours, sorti en 1988, ainsi que Deux frères, sorti en 2004, qui seront disponibles ce 28 octobre.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Wereworlf by Night

Le prochain film de Marvel Studios débarque sur la plateforme ce 7 octobre. Wereworlf by Night reprend le personnage de Jack Russell, alias The Werewolf. Il s’agit d’un antihéros de l’univers Marvel qui a la capacité de se transformer en loup-garou et qui a eu droit à une série de comics dans les années 70. Ce film d’épouvante/horreur, plusieurs chasseurs des monstres devront faire face à Werewolf, au péril de leur vie.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Hocus Pocus 2

La suite du premier volet est très attendue et pour les plus impatients ça tombe bien puisqu’elle sort ce 30 septembre. Ce sera une nouvelle aventure après Les Trois Sorcières, dans laquelle trois lycéens tenteront de faire face aux sœurs Anderson, de retour à Salem pour ravager la ville.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

30 septembre : Hocus Pocus 2

7 octobre : Le secret de la momie 1 Mickey et la légende des deux sorcières Werewolf by Night (Marvel Studios) La folle histoire de Max et Léon

10 octobre : Grimcutty : l’enfer des réseaux (Star)

12 octobre : The Captain

14 octobre : Rosaline Ce qui nous lie

21 octobre : Maléfique : Le pouvoir du mal L’Ours Deux frères Jacquou le Croquant

28 octobre : Termiantor: Dark Fate Demain est à nous Samba Dans l’ombre des pyramides



Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.