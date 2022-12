Paramount+ vient d'être lancé en France. Un service de sVoD plus qui vient allonger la déjà longue liste des potentiels abonnements. Et vous, vous êtes abonnés à combien de plateformes ? Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine.

En 2019, vous étiez une majorité écrasante à ne vouloir garder qu’un seul service de sVoD. Depuis, les temps ont bien changé et nombreux sont ceux dans la rédaction à être abonnés à plusieurs plateformes de streaming vidéo à la fois.

Le confinement est passé par là, ainsi que la multiplication des acteurs. Dans le paysage français, on peut techniquement s’abonner à dix services : Netflix, Disney+, Canal+, Molotov, YouTube Premium, Apple TV+, Salto, Amazon Prime Video, OCS… et désormais Paramount+.

Face à ce raz de marée, on distingue généralement trois types de comportement : l’abstinence la plus totale, qui consiste à ne s’abonner à rien pour éviter d’avoir « un fil à la patte », celles et ceux qui naviguent d’un service à l’autre, se désabonnant au gré des sorties et de leurs envies de découvrir de nouveaux rivages. Et puis on trouve celles et ceux qui ont cru qu’il s’agissait d’une partie de Pokémon Violet ou Écarlate, et qui s’abonne immanquablement à tous les services qui passent.

À combien de services de streaming vidéo êtes-vous abonné ?

Face à l’augmentation du nombre d’acteurs sur le marché de la sVoD, nous nous sommes dits qu’il était plus que temps de vous à nouveau où vous vous situez.

Chargement À combien de services de streaming vidéo êtes-vous abonné ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Aucune

Une seule

Entre deux et trois

Entre quatre et six

Il me les faut tous

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, nous dire quels services de sVoD, vous préférez ou tout autre commentaire qui pourrait expliquer votre choix. Si les commentaires sont nombreux, nous vous proposerons un florilège des commentaires les plus intéressants en même temps que le résultat de ce sondage, en fin de semaine prochaine.

