Comment regarder les chaînes de télé étrangères avec un VPN ?

Comment accéder facilement aux chaînes de télévision étrangères qui sont bloquées quand on veut les regarder depuis la France ? La solution la plus simple est de passer par un VPN. On vous explique comment faire, que ce soit avec un smartphone, un PC ou un téléviseur connecté.

Vous trouvez que la télévision française est trop limitée ? Vous voulez absolument regarder un programme disponible uniquement sur la télévision suisse ou belge ? Si vous avez déjà essayé de vous connecter aux sites de replay ou de direct des télévisions étrangères, vous avez sûrement constaté qu’il était impossible d’accéder aux vidéos.

Les sites de télévision étrangers sont en effet bloqués géographiquement, ou géobloqués. Ils ne sont disponibles que pour les résidents des pays en question, car les droits de retransmissions des télévisions nationales sont limitées à leur propre territoire. C’est ce qui explique par exemple pourquoi vous ne pouvez pas accéder aux sites de replay français quand vous êtes à l’étranger.

Pour contourner ce géoblocage, la solution est très simple : il suffit d’utiliser un VPN et de se connecter sur un serveur situé dans le pays où vous voulez regarder la télévision locale.

Les services de VPN, grâce à leurs serveurs situés partout dans le monde, permettent de délocaliser votre connexion Internet et de donc faire croire à ces sites que vous vous trouvez bien dans le pays en question.

Comment accéder aux chaînes de télé étrangères avec un VPN ?

Pour expliquer comment accéder aux chaînes de TV étrangères avec un VPN, il faut tout d’abord comprendre comment fonctionne un VPN. Les services de VPN comme CyberGhost ont des serveurs répartis aux quatre coins du monde.

CyberGhost VPN propose par exemple actuellement plus de 7455 serveurs répartis dans 91 pays et 113 emplacements à travers le monde. En décembre 2021, il dispose par exemple de 156 serveurs en Belgique, de 143 serveurs en Suisse ou de 901 serveurs en Allemagne. Ces serveurs sont par ailleurs tous extrêmement rapides : avec une connexion fibre, il est possible de télécharger des fichiers jusqu’à plus de 100 Mo/s.

En vous connectant à l’un de ces serveurs, vous déportez votre connexion Internet sur ce serveur. Cela signifie que toutes les données que vous envoyez ou recevez vont passer par ce serveur, qui s’occupe ensuite de les transmettre (de façon chiffrée) à votre PC, votre smartphone ou votre téléviseur connecté. Cela signifie également que votre connexion va utiliser l’adresse IP du serveur situé dans le pays désiré.

C’est donc par l’intermédiaire de ces serveurs qu’un VPN comme CyberGhost peut contourner les géoblocages imposés par les chaînes de télévision étrangères, mais aussi 35 catalogues de SVOD comme Netflix ou Amazon Prime. Vous pouvez donc accéder facilement aux chaînes de télévisions belges ou suisses, qui diffusent régulièrement des évènements sportifs qui ne sont pas disponibles gratuitement en France (Grands Prix de Formule 1, matchs de foot européen).

Comment contourner les géoblocages des chaînes de télévision étrangères ?

Une fois l’abonnement pris, il faut se connecter à l’application VPN. Celle-ci est disponible sur tous les principaux appareils connectés du moment : Android, iOS, Windows, macOS, mais aussi sur les téléviseurs connectés sous Android TV.

L’application de CyberGhost va immédiatement vous proposer de vous connecter au serveur VPN le plus rapide. Mais dans le cas qui nous intéresse, il s’agit surtout d’aller chercher un serveur dans le pays qui nous intéresse.

Vous pouvez donc scroller dans la liste ou taper le début du nom du pays qui vous intéresse. Une fois le pays trouvé, vous n’avez qu’à cliquer dessus. Automatiquement, Cyberghost va vous connecter au serveur du pays désiré et automatiquement, votre connexion va être déportée sur ce serveur.

Il ne vous reste alors plus qu’à lancer l’application ou le site de télévision étrangère pour regarder le direct ou le replay qui vous intéresse. La vidéo se lancera comme si vous étiez résident du pays visé.

Quels sont les autres avantages d’un VPN ?

Les VPN ne permettent pas uniquement de délocaliser sa connexion à Internet. Ils permettent également d’améliorer la confidentialité de ses données. Lorsque vous vous connectez à un serveur VPN, toutes les données qui transitent entre votre appareil et le serveur VPN sont chiffrées. Autrement dit, personne ne peut savoir ce que vous consultez, regardez ou téléchargez en surveillant votre connexion.

