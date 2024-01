Comment cette moto électrique au look unique s’inspire de Tesla pour booster sa sécurité

Verge Motorcycles revient au CES 2024 avec sa TS Ultra qui se dote désormais d'un kit de six caméras à 360° qui permet à la moto de vous alerter des dangers.

Si vous l’avez déjà croisée (en vrai ou ne serait-ce qu’en photo), vous ne l’avez sûrement pas oubliée. On parle ici de la Verge TS, qui outre son nom qui risque d’en faire rigoler plus d’un avec des jeux de mots graveleux, se distingue esthétiquement par ce que l’on appelle une roue orbitale. Il s’agit d’une roue sans moyeu, entièrement vide, avec un moteur électrique directement intégré dedans. Comme les motos du « turfu » dans le film Tron ! Sauf qu’ici, seule la roue arrière est orbitale. Ça fait quand même un sacré effet.

Toujours est-il que la dernière fois que nous avons entendu parler de cette moto électrique d’origine finlandaise, c’était il y a tout juste un an, à l’occasion du CES 2023 de Las Vegas, avec la présentation de la version Ultra, proposant une autonomie digne d’une moto thermique avec 375 km, et une recharge ultra rapide en seulement 25 minutes pour récupérer de 0 à 100 % de batterie. Mais voilà que le CES 2024 s’apprête à ouvrir ses portes (si ce n’est déjà le cas pour la presse) et que la Verge TS Ultra s’offre désormais un kit la rendant plus sûre que jamais.

Une moto qui voit à 360°

Pour ajouter un peu à l’ambiance futuriste de sa moto, Verge Motorcycles a décidé d’appeler son nouveau kit dédié à la TS Ultra « Starmatter Vision ». On est même étonné que ce nom ne soit pas encore utilisé pour un film de science-fiction.

Starmatter, en réalité, est le nom utilisé par la firme scandinave pour le logiciel qui sous-tend le fonctionnement de la moto électrique, et qui peut bénéficier de mises à jour à distance. Le suffixe Vision qui vient s’y ajouter fait lui référence au fait que ce nouveau kit de 6 caméras placées tout autour du deux roues permet à celui-ci de « voir » ce qui se passe à 360° et d’être alerté en cas de danger. Comme ce qui se fait dans les voitures, notamment les Tesla qui ont démocratisé les caméras placées tout autour de la carrosserie.

À cela, la TS Ultra présentée au CES 2024 ajoute en plus deux radars qui permettent là aussi d’identifier d’éventuels obstacles et de prévenir le pilote de la moto.

Prévenir le pilote

Ces caméras et ces capteurs permettent ainsi de modéliser l’environnement immédiat de la moto et de créer une vision. Celle-ci est retranscrite au pilote via les deux écrans qui se trouvent face à lui. D’abord, celui d’instrumentation placé sur le guidon avec par exemple cette fonction que l’on trouve de plus en plus dans l’automobile (chez Hyundai, Kia, Tesla…) et qui permet, lorsque l’on met le clignotant, d’afficher la caméra arrière pour s’assurer qu’il n’y a rien dans l’angle mort. Dans les faits, ça pourrait même éviter au motard d’avoir à tourner la tête pour s’en assurer…

Mieux que sur les photos officielles, nos collègues de Numerama ont eu la chance d’approcher la moto au CES 2024, de prendre quelques clichés et de tester les différentes fonctions de la moto. L’article est à retrouver ici.

Et puis comme dans les Tesla, ce système Starmatter Vision permet également de visualiser sur les écrans l’environnement immédiat et par exemple de l’approche d’un véhicule. Et pour que le motard évite d’avoir le nez sur ses écrans, Verge développe aussi une solution audio permettant de prévenir des dangers détectés par le système directement dans le casque, voire même d’utiliser l’audio spatial pour rendre l’expérience encore plus intuitive. De quoi rendre l’usage de la moto plus sûr que jamais !

Une moto puissante avec 375 km d’autonomie

Pour rappel, la Verge TS Ultra est une machine haut de gamme. Technologiquement haut de gamme avec un système Starmatter Vision qui sera intégré de série sur toutes les TS Ultra, même rétroactivement sur les motos déjà commandées avant l’annonce.

Les prestations mécaniques sont également de très haut niveau sur cette moto de type « power cruiser » électrique. On parle ici d’une puissance de 150 kW, d’un 0 à 100 km/h expédié en seulement 2,5 secondes, et d’un couple ahurissant de 1200 Nm. La vitesse maximale est quant à elle donnée pour 200 km/h.

Mais ce n’est pas tout puisque cette Verge TS Ultra, en plus d’aller vite, permet également de voyager avec une autonomie donnée pour 375 km. La recharge est quant à elle en accord avec cette volonté de voyage puisque l’on peut récupérer 80 % de charge (de 0 à 80 %) en 25 minutes seulement.

Un tarif très haut de gamme

Évidemment tout ça a un prix. La Verge TS Ultra est en effet affichée à 54 880 euros sur le configurateur français de la marque. Les premières livraisons sont annoncées pour le 4e trimestre 2024.

Et sachez que si vous êtes tombé amoureux du look mais que le prix de cette TS Ultra vous effraie, vous pouvez toujours opter pour la TS « tout court » qui vous coûtera 33 280 euros, mais avec une puissance et une autonomie bien moindres de 80 kW et 250 km. Quant à la TS Pro intermédiaire, de 102 kW, avec 350 km de rayon d’action et une recharge en 35 minutes, elle est à peine plus chère : 36 880 euros. Mais à ce prix là, vous n’aurez pas le nouveau Starmatter Vision…