Ce scooter électrique qui se « recharge » en un éclair va ravir les fans d’Apple

La marque taïwanaise Gogoro a révélé son nouveau scooter électrique phare, qui joue aussi bien sur un physique attractif que sur des technologies embarquées dernier cri.

Le nom de Gogoro ne vous dit rien ? Vous avez peut-être pourtant déjà chevauché l’un des scooters de cette marque taïwanaise. Notamment si vous aviez l’habitude d’utiliser les deux-roues du service de scooters en libre-service Coup (filiale de Bosch) à Paris, aux alentours de 2018-2019. Petits, faciles à prendre en main, maniables et dynamiques, ils étaient alors tout ce que les Cityscoot n’étaient pas !

Un service malheureusement disparu en 2019 car « pas assez rentable », et Gogoro a un peu disparu de nos radars. Sauf quand un vélo de la marque est parvenu jusqu’à nous en 2021. Mais Gogoro existe toujours bel et bien et, quand on voit ce qu’il propose, on regrette de ne pas avoir la marque chez nous. La preuve avec le tout nouveau Pulse, le plus performant à ce jour, qu’on découvre via le site internet de la marque.

Des feux intelligents Matrix LED

Délaissant le physique rond, presque cartoonesque des autres scooters de la marque, le nouveau Pulse se montre plus agressif esthétiquement, et joue davantage dans la cour des maxi-scooters. L’œil est immédiatement attiré par ce feu avant horizontal intégrant de multiples carrés de lumière. Il s’agit tout simplement d’un système Matrix LED (ou feux matriciels) à 13 unités indépendantes, qui permet d’adapter l’éclairage en temps réel à la conduite. L’idée : focaliser le rayon de lumière là où le conducteur en a le plus besoin.

On notera aussi la fente créée dans le garde-boue avant pour diriger l’air vers le radiateur interne et refroidir le moteur électrique. Pour le reste, le style est pour le moins minimaliste.

Intégration Apple

Avant de parler de ses performances, zoom sur la connectivité. Et il suffit de jeter un coup d’œil au tableau de bord, baptisé Smart Cockpit, pour comprendre que Gogoro n’a pas fait les choses à moitié. L’écran panoramique HD mesure pas moins de 10,25 pouces, il est aidé par une puce Qualcomm, et il est tactile !

Si Gogoro a prévu de dévoiler les infos au compte-gouttes, on sait déjà que les possesseurs d’iPhone pourront bénéficier de l’intégration d’Apple Wallet directement dans le scooter, permettant notamment de déverrouiller le véhicule. Et au cas où on ne se souviendrait plus de là où il est garé, l’intégration de la géolocalisation Apple Find My est aussi de la partie. Pour en savoir plus sur toutes les fonctionnalités intégrées, il faudra patienter jusqu’au 19 mars…

Un scooter dynamique

Pour ce qui est de la fiche technique, voici les quelques chiffres dont on dispose déjà pour ce Gogoro Pulse. Le moteur, baptisé Hyper Drive, affiche une puissance maximale de 9 kW et un couple impressionnant de 378 Nm. De quoi être propulsé de 0 à 50 km/h en 3,05 secondes. Si la vitesse maximale n’est pas encore annoncée, on est quand même là sur un équivalent 125 cc.

En ce qui concerne la batterie, sa capacité et son autonomie, rien n’a filtré non plus. Mais pour rappel, Gogoro fonctionne sur un système d’échange de batteries. Sur son marché d’origine, Taïwan, le constructeur possède pas moins de 1,3 million de batteries en circulation, disposées dans 12 000 stations d’échange. Des batteries toujours chargées à disposition pour ses 600 000 clients. Un système que Gogoro compte bien exporter à travers le monde.

Le rendez-vous est donné dans les prochaines semaines (ou prochains mois) pour en apprendre encore un peu plus sur ce Gogoro Pulse, qu’on espère un jour faire le chemin jusqu’à nous !