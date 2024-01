Cette future trottinette électrique toute suspendue va envoyer du lourd à tous les niveaux

La marque chinoise Onemile prépare une nouvelle trottinette à double suspension, d'un double moteur, de deux freins hydrauliques Tektro, et même une batterie amovible.

On vous parlait il y a quelques jours de la folie des trottinettes électriques suspendues, avec la révélation des nouvelles Yadea. Voici qu’un autre constructeur prévoit un tel modèle, moins officiel toutefois.

C’est par le biais d’un brevet que nous avons découvert la plus que supposée future trottinette électrique Onemile. Le fabricant chinois était plutôt centré sur les vélos électriques et draisiennes, et n’avait qu’une trottinette S8 à batterie amovible à son catalogue. Justement, la prochaine machine semble aussi avoir une batterie amovible, mais cette fois avec une position plus classique dans le deck où l’on note une ouverture.

Le brevet ne donne pas de caractéristiques très précises. On remarque tout de même la présence de deux moteurs, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière. De quoi, on imagine, proposer une puissance nominale élevée – mais avec une vitesse limitée de 25 km/h si veut être commercialisée en France. La structure profite par ailleurs d’une double suspension à ressorts, et deux freins à disque Tektro.

Les leviers que l’on semble identifier maquillent un guidon rappelant celui d’un vélo : il semble large, courbé, avec des poignées ergonomiques et doté d’une potence réglable en hauteur/angle. Les câbles y sont nombreux, car des clignotants se rajoutent à l’équipement, visibles aussi autour du feu arrière.

Du lourd à prévoir sur cette trottinette suspendue, financièrement aussi

La trottinette électrique Onemile n’innove au niveau de ses roues, qui seraient de 10 pouces, avec des aux pneus à air typés tout-chemin. Si la parure bleu clair/orange façon bolides Gulf ne plaira pas à tout le monde, sa poignée située au bout du deck aidera à la transporter avec soi.

Au vu des prestations, cette trottinette suspendue ne descendra pas sous les 25-30 kg. Quant au prix, c’est encore un peu tôt, mais n’espérez pas moins de 1 500 euros au regard de l’équipement. La disponibilité, que ce soit en termes de date ou de pays, est encore à définir.