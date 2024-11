Fait-on une activité physique en trottinette électrique ? Cette étude livre des résultants étonnants

Une nouvelle étude américaine affirme que faire de la trottinette électrique est assimilable à un exercice physique léger, mais qui reste, certes, bien inférieur au vélo.

Trottinette électrique en ville // Source : Pony

Chez Survoltés, nous parlons beaucoup de mobilités actives dont fait partie le vélo électrique. Certains les opposent à la trottinette électrique, alors considérée comme de la mobilité passive.

En effet, il n’y a pas besoin de pédaler, car le fonctionnement est plus proche du scooter électrique avec un accélérateur. Mais ce mode de transport est-il aussi inactif qu’il ne le laisse paraître ? Une étude menée par une équipe de l’Université du Tennessee et de l’Université du Mississippi du Sud veut confirmer ou non le préjugé.

Les chercheurs ont mené une expérience sur 20 personnes, soumises à un même trajet et des exercices à trottinette électrique, à pied et en simulation de conduite en voiture. Ils ont mesuré l’activité musculaire ainsi que l’activité physique via le taux d’oxygène consommé.

Un meilleur exercice en trottinette électrique qu’en voiture

Le résultat est assez étonnant, puisque la trottinette électrique génère un exercice léger. Cet engin de micromobilité est associé à un niveau « MET » (Metabolic Equivalent of Task ou équivalent métabolique de tâche) de 2,14 en moyenne contre 3,12 pour la marche et 1,42 pour la voiture. Cette valeur moyenne comprend même des valeurs isolées dépassant 3 MET, soit une activité physique modérée.

C’est donc différent des résultats trouvés par une autre étude australienne, qui s’attardait sur un échantillon large mais sans aucune mesure directe. Elle se basait uniquement sur les données GPS et estimait que l’activité physique était similaire à la conduite d’une auto (2,20 MET).

Cependant, dans la nouvelle étude américaine plus précise, nous aurions aimer voir une comparaison avec le vélo électrique et mécanique. Le rapport astralien affirmait que la trottinette électrique était loin du vélo électrique qui dépassait 2,5 MET, confirmée par cette seconde étude théorique.