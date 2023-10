Ce futur vélo électrique a clairement un air de Cowboy, mais avec un potentiel avantage en plus

Nous avons déniché un sixième et futur vélo électrique urbain de la marque Tenways, qui s’inspire des réputés Cowboy pour son design. Il pourrait s'armer d'un avantage intéressant, à savoir un prix plus abordable.

Fondée en 2021, Tenways affiche un dynamisme impressionnant et une volonté de bousculer le marché des vélos électriques urbains. La marque chinoise produit logiquement en Asie, ce qui lui permet de tailler les prix. Proposant déjà 5 modèles, le catalogue va encore grandir. Selon nos informations, un sixième arrive : nous avons pu vous dégoter le design via l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, aussi nommée WIPO.

Un vélo puisant chez Cowboy et VanMoof

Après les fitness CGO600 (Pro), le classique CGO800S, ainsi que les récents AGO T et X plus polyvalents, le groupe aimerait lancer un modèle plus urbain et plus tendance. Dans le style de ce nouveau vélo électrique rigide (sans suspension), on décèle un peu de Cowboy, surtout en version cadre haut et ses éclairages dans la lignée du tube supérieur.

Ce dernier dispose en outre d’une console pour piloter l’allumage et les modes, car le vélo n’aura pas d’écran comme les AGO. Le phare avant sera proche des autres Tenways CGO600 Pro ou AGO X, et la batterie restera intégrée au tube diagonal.

Il n’y a pas encore de caractéristique annoncée, mais images dénichées nous permettent d’apercevoir une courroie pour la transmission, alors que le moteur serait placé sur le moyeu arrière. Différence avec Cowboy, le vélo est disponible en cadre bas semi-ouvert, à l’instar d’un VanMoof A5. Par ailleurs, Tenways puise chez son le néerlandais via une option de batterie secondaire façon Powerbank.

Le futur Tenways sera sans nul doute connecté à une application pour plus d’infos et un compteur utilisable avec le smartphone sur support. Au niveau de l’équipement, il devrait être équipé de garde-boue et d’un porte-bagages arrière. Selon nos estimations, son prix devrait tourner autour des 2000 euros, soit un tarif dans l’idée inférieur à un Cowboy sans option.

Le biporteur Tenways Cargo One bientôt disponible ?

En complément de ce vélo urbain, Tenways va tenter une incursion dans les vélos cargos électriques. Son premier du genre est un biporteur, le Cargo One, présenté à l’Eurobike et à Vélo in Paris au début de l’été 2023. Prévu au départ pour un démarrage à la rentrée, il semble prendre du retard. Son prix serait de 4 999 euros. Un tarif compétitif avec son énorme batterie (960 Wh), son moteur central Bafang M600 et une transmission Enviolo.