Ce nouveau casque élégant a sa petite astuce pour améliorer votre visibilité à vélo

Un nouveau casque urbain signé POC a été ajouté au catalogue du groupe suédois : il s’agit de l’Omne Beacon, qui se distingue par la LED arrière intégrée dont le but est d’augmenter votre visibilité auprès des autres usagers.

Que vous soyez à vélo musculaire ou vélo électrique, le port d’un casque reste plus que pertinent pour vous protéger des chocs crâniens potentiellement dangereux en cas de chute. Le marché ne manque clairement pas de références. Nous vous conseillons d’ailleurs de jeter un œil au classement des casques les plus sûrs pour la ville si vous êtes un poil perdus.

Dans ce classement, figure notamment le POC Ventral-Air-Spin. Ce n’est pas le modèle en question qui nous intéresse ici, mais le constructeur qui en est à l’origine : POC Sports. Cette entreprise suédoise réputée pour ses modèles vient en effet de sortir un tout nouveau casque répondant au nom d’Omne Beacon.

Une LED avec trois modes d’éclairage

Son objectif est clair : vous protéger et améliorer votre visibilité. Pour ce faire, une LED arrière a été intégrée à l’accessoire aux côtés de détails réfléchissants afin de mieux signaler votre présence aux autres usagers de la route, comme les automobilistes et les cyclistes.

Cette LED s’appuie sur plusieurs modes : le mode vif (32 lumens), le mode continu (24 lumens) et le mode clignotant (24 lumens). Pour rappel, l’unité de mesure Lumens correspond à l’intensité de votre lumière pour justement être vu, quand le Lux n’est autre que la densité de la lumière sur une surface éclairée.

Forcément, son autonomie varie selon le mode utilisé : comptez 13 heures avec le mode vif, 17 heures avec le mode continu et 32 heures avec le mode clignotant. Pour la recharge via son port USB-C, le temps estimé est de quatre heures, apprend-on dans le communiqué de presse officiel.

Le POC Omne Beacon hérite de la norme IP55, qui le protège de la poussière et des projections d’eau, mais aussi d’une doublure intérieure EPS dont l’objectif est d’absorber les impacts. Au même titre que la technologie MIPS (Multi directional Impact Protection System) capable de réduire les risques de commotions cérébrales.

Un prix haut de gamme

Enfin, ce casque offre de multiples aérations toujours utiles pour ventiler votre crâne, ainsi qu’un système de réglage à molette et une fermeture conventionnelle à clipser. Dommage, on aurait peut-être préféré une fermeture magnétique qui s’avère extrêmement pratique à l’usage.

Lancé au prix de 240 euros dans une sélection de magasins, mais aussi en ligne à partir de novembre 2023, le POC Omne Beacon est décliné en trois tailles et trois coloris (noir et orange, blanc et orange, vert et orange) :

S : 320 grammes, 50-56 cm ;

M : 330 grammes, 54-59 cm ;

L : 390 grammes : 56-61 cm.