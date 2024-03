La jeune marque Ymagine lance son second modèle de vélo électrique fabriqué en France, avec un cadre en acier mais surtout un nouveau moteur inédit signé Actia.

Ymagine, c’est du concret. Fondée en 2020, la petite entreprise iséroise avait débuté par un premier vélo électrique, le Vadrouilleur. Comme le suggère son patronyme, ce VAE dynamique possédait un cadre carbone pour tenir son poids à 18 kg tout équipé, au moteur arrière et transmission Acera. Pour son second VAE, le fabricant a misé sur un format plus classique avec l’Ymagine Voyageur Connecté.

Le cadre ouvert en aluminium est moins personnel que celui du Vadrouilleur, mais toujours fabriqué en France, ici par ACI à Saint-Etienne. L’Ymagine Voyageur Connecté vise autant le vélotaffeur en quête de simplicité, que les entreprises voulant un vélo électrique français pour leur employés. Et oui, ce modèle vient décocher le badge Origine France Garantie, signe qu’au moins la moitié de la valeur du VAE provient de l’Hexagone.

Une assistance électrique française inédite pour Ymagine

Le moteur « Mid » participe grandement à l’effort patriotique, venant de l’industriel toulousain Actia. On a testé ce bloc central de 85 Nm, couple similaire aux Bosch CX ou Shimano EP8. Après une toute petite latence au pédalage, il est très nerveux avec une sensation “coup de pied” proche du CX. C’est en tout cas notre sensation sur les quelques mètres de notre prise en mains, sur le niveau maximal (5 sur 5).

Sur la courte piste intérieure du Salon de Lyon, impossible de juger parfaitement de ce moteur, semblant très généreux, guidé par une console sobre aux voyants à LED. Dommage qu’il soit associé à une transmission plus bas de gamme, du Shimano Cues 9 vitesses, ainsi que des freins MT200, très sages face à la fougue du moteur.

des suspensions SR Suntour pour ce VTC. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Une console sobre et ergonomique. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Une selle confort. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Une transmission Shimano Cues 9 vitesses. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le porte-bagages est spécifique à ce vélo ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ceci est aussi une manière de maîtriser le prix, à l’opposé d’un Radior visant le haut de gamme. Car l’Ymagine Voyageur Connecté limite son tarif à 2 990 euros, incluant un moteur, un cadre et quelques composants français (éclairage, roues, pneus). La concurrence est rude, mais ce vélo électrique ravira ceux cherchant la différence et une Origine France Garantie encore rare dans le cycle.