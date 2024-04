Lime prouve que les vélos électriques en libre-service ont un bel avenir avec ces chiffres records

Dégageant un large bénéfice grâce à ses trottinettes et vélos en libre-service, l’entreprise Lime veut s'étendre et battre de nouveaux records en 2024.

La fin des trottinettes électriques en libre-service à Paris a peut-être marqué les esprits, mais la vie continue ailleurs, en compagnie du vélo notamment. Et Lime le démontre avec brio avec ses résultats 2023 tout juste communiqués cette semaine. Spoiler : ils sont excellents.

Plus de 500 millions de trajets Lime en libre-service

La micromobilité urbaine a le vent en poupe : l’entreprise américaine a enregistré 156 millions de trajets l’an dernier via son application. Les vélos électriques et trottinettes en libre-service ont dépassé les 500 millions de trajets cumulés en novembre dernier, et 42 villes ont même doublé leur fréquentation.

Ces courses ont généré 616 millions de dollars de chiffre d’affaires, soit 568 millions d’euros, en hausse de 32 % par rapport à 2022. Lime annonce aussi des bénéfices qui ont quintuplé, à plus de 90 millions de dollars (83,6 millions d’euros).

« Je suis touché par le fait que les villes continuent de porter nos solutions de transport », confesse le PDG Wayne Ting. Il considère les trottinettes électriques et vélos en libre-service comme des véhicules idéaux « face à la mauvaise qualité de l’air, aux bouchons, aux services de transports peu accessibles ou la menace du changement climatique. »

Nouvelles villes, nouveau véhicule, moins d’empreinte ?

Le dirigeant ajoute que « Lime va continuer à croître en 2024, avec des nouveaux choix de véhicules et l’objectif de s’étendre dans d’autres villes. » Verra-t-on prochainement une nouvelle génération de vélo électrique, ou un modèle inédit de trottinette électrique ?

Parmi les 300 villes où Lime opère, seulement quatre sont en France avec « plus de 17 000 véhicules “: Paris, Marseille, Lille et Le Havre. Comme nous l’avons vu à Nice en février, l’expansion a déjà démarré. D’autres villes les rejoindront-elles bientôt, en compétition avec le nouveau duo Tier-Dott, le français Pony et le suédois Voi ?

L’autre objectif de la firme californienne est de réduire son empreinte carbone, et d’atteindre la neutralité en 2030. Un exemple de réussite est la conversion de la moitié de sa flotte de gestion aux utilitaires électriques et vélos cargos.

Retrouvez un résumé du meilleur de l’actu tech tous les matins sur WhatsApp, c’est notre nouveau canal de discussion Frandroid que vous pouvez rejoindre dès maintenant !