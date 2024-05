Ce magnifique VTT électrique puissant et léger ne lésine pas sur l’autonomie

Orbea dévoile son VTTAE (VTT électrique) Rise en version 2025. Il est décliné en deux versions et deux finitions, à customiser via une liste de composants et surtout de coloris.

Orbea continue de renouveler et d’ajouter de nombreux vélos électriques dans son catalogue, après l’inédit Diem. Le dernier en date est le VTTAE léger Rise, dans sa nouvelle génération 2025. Son cadre fin en carbone est encore plus taillé pour la performance, tout comme des aspects pratiques. Ce VTT électrique dispose de 4 protections pour le tout-terrain ainsi qu’un rangement de clés hexagonales dans un des pivots de suspension arrière.

Un VTTAE suspendu aux performances

Deux modèles distincts forment la gamme : le LT et le SL. L’Orbea Rise SL est le plus léger et agile, suspendu sur 140 mm à l’avant et à l’arrière. Il dispose en plus d’une extension d’amortisseur arrière en carbone.

L’Orbea Rise LT diffère par sa fourche avant 160 mm et l’amortisseur arrière 150 mm à ressort au réglage “Quickflip” sur deux positions. D’autres différences séparent ces deux variantes, comme les freins Shimano XT, les roues et les pneus. Les SL M10 et LT M10 utilisent le même dérailleur Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus et le même système électrique.

Le modèle SL. // Source : Orbea Le modèle LT. // Source : Orbea

Le VTTAE ibérique intègre un moteur Shimano EP8 RS, le plus puissant du constructeur japonais, avec des réglages de modes selon l’envie. Dans le tube diagonal, l’Orbea Rise embarque une batterie d’une capacité de soit 420 Wh ou 630 Wh au choix. L’extension de 210 Wh en format bidon étant pour sa part optionnelle. Plus de capacité oui, mais un poids qui augmente d’un kg selon la taille de la batterie. Le VTTAE espagnol oscille tout de même entre 17 et 19 kg !

Orbea n’annonce pas l’autonomie du vélo, mais précise qu’il s’agit de « la meilleure autonomie de batterie de la catégorie pour les aventures les plus épiques« . Rien que ça !

Deux Orbea Rise haut de gamme à plus de 10 000 euros

Enfin, deux autres versions encore plus haut de gamme visent les VTTistes exigeants avec des freins Shimano XTR M9120. Le Rise LT T-Team équipe une transmission électronique Shimano XT Di2 M8150 et des disques de frein avant de 203 mm. Le Rise SL M-LTD préfère la transmission SRAM XX Eagle AXS.

Disponible depuis le mois de mai 2024, l’Orbea Rise est un VTTAE très cher, démarrant tout juste sous 8 000 euros. Voici la grille de tarif de ce tout-terrain tout-suspendu :

Rise SL M10 : 7 999 euros,

Rise LT M10 : 8 499 euros,

Rise LT M-Team : 10 999 euros,

Rise SL M-LTD : 11 999 euros.

Quatre tailles sont au choix de S à XL. Particularité, le client puise dans un éventail de couleurs pour personnaliser son engin : teinte principale, teinte secondaire, logos et même roues !