L’abonnement spécial JO de Véligo est enfin disponible, mais il va falloir faire très vite

Annoncé en décembre 2023, le forfait spécial JO de Véligo - appelé Véligo Flex - a été lancé mercredi 29 mai 2024. L’ouverture des souscriptions est donc ouverte… mais seulement 1000 petits chanceux ou chanceuses pourront en bénéficier.

Les acteurs de la mobilité douce implantée en Île-de-France ou plus spécifiquement à Paris se préparent tous pour les Jeux olympiques 2024 – à l’image de Lime, qui va déployer une série de mesures et de nouveautés. Véligo, connu pour ses locations moyenne durée de vélos électriques, a lui aussi prévu le coup avec un abonnement spécial JO.

Présenté en décembre 2023, ce forfait inédit est désormais une réalité, comme l’a annoncé le service d’Île-de-France Mobilités sur X (ex-Twitter). Les souscriptions sont ainsi ouvertes depuis le 29 mai jusqu’au 30 juin, pour une offre qui prendra fin à partir du 15 août 2024, soit quatre jours après la cérémonie de clôture des jeux.

Une offre limitée à 1000 personnes

Véligo a visiblement décidé de bouder les Jeux paralympiques qui prendront place du 28 août au 8 septembre 2024, puisque son forfait Véligo Flex ne court pas jusqu’à cette période. C’est un peu dommage.

Surtout, il va falloir être vif et rapide si vous souhaitez bénéficier d’un tel abonnement. La jaquette de l’offre mentionne une limite de 1000 souscriptions. Oui, seules 1000 personnes auront droit à un Véligo Flex cet été. C’est très peu, d’autant plus qu’il avait été fait mention de 1500 modèles en décembre dernier.

Sans surprise, le prix a bel et bien augmenté comparé à un forfait classique (40 euros/mois) : comptez 53,99 euros par mois. Ce tarif est en fait gonflé par l’assurance, qui est ici obligatoire. Deux offres sont proposées à l’utilisateur :

Élémentaire à 13,90 €/mois (vol, vol partiel/vandalisme et assistance) ;

Sérénité à 19,90 €/mois (l’offre Élémentaire + vol batterie seule et casse).

Les vélos cargo sont exclus

Si vous êtes satisfaits de votre essai durant la période, vous pourrez tout à fait prolonger votre abonnement de six mois, renouvelable trois mois. Pour rappel, seuls les Franciliens et Franciliennes sont éligibles aux forfaits Véligo. La formule Flex ne concerne par ailleurs que le vélo électrique classique du service, et non les modèles biporteurs, triporteurs et longtails.

Véligo Flex est ouvert aux mineurs de plus de 16 ans, lesquels doivent présenter une autorisation signée de leur représentant légal. Le règlement disponible sur la page officielle du service précise par ailleurs qu’il est interdit de parcourir plus de 600 km sur une période de 15 jours, soit 40 km par jour.