Après les trottinettes, cette capitale européenne interdit aussi les vélos électriques en libre-service

Un mois après le retrait des trottinettes électriques en libre-service de ses rues, Madrid va encore plus loin en appliquant la même politique locale à l’égard des vélos électriques en libre-service. Quatre opérateurs sont concernés par cette décision surprise.

Source : Taylor Vick

En septembre, les opérateurs de trottinettes électriques en libre-service ont été remerciés par le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Dott, Tier et Lime ont ainsi été contraints de retirer leur flotte respective pour violation de leur contrat. Ce à quoi on ne s’attendait pas, c’est que la capitale espagnole fasse la même chose à l’échelle des vélos électriques eux aussi en libre-service.

Comme nous l’apprend le média ibérique El Diaro – relayé par CleanRider -, Ridemovi, Bolt, Bird, Dott et Lime ne sont plus autorisés à exploiter leur parc de VAE. Une décision surprise, prise de manière unilatérale. Lime a ainsi appris la nouvelle par les médias, et aurait qui plus est demandé une prolongation de son contrat « avec un préavis suffisant ».

Le service local cristallise les tensions

« Cette décision représente un changement inattendu et néfaste non seulement pour les entreprises engagées et leurs usagers, mais aussi pour la ville de Madrid dans son ensemble, qui ne disposera plus d’un service de vélo accessible et durable pour se déplacer dans la ville », regrette Lime dans un communiqué.

Ce seul et dernier service cristallise en réalité les tensions : il s’agit de Bicimad, propriété du service public et considéré comme le pendant madrilène de nos Vélib’ parisiens. Lime accuse la ville de vouloir « imposer, en pratique, un seul service de mobilité durable » : le sien en l’occurrence.

« Une anomalie parmi les villes européennes »

Lime va encore plus loin et fustige le comportement du corps municipal. Pour l’entreprise américaine, Madrid est « comme une anomalie parmi les villes européennes, étant la seule qui, de manière proactive et sans compter sur les opérateurs, prend des décisions qui impliquent un retour en arrière en termes de mobilité durable ».

Depuis début octobre, plus aucun vélo électrique en libre-service – autre que les cycles Bicimad – ne circule donc à Madrid. Certes, chaque ville a son propre fonctionnement et sa propre organisation, mais il reste regrettable de voir cette capitale européenne être aussi radicale, quand des villes comme Paris – réputée pour être la capitale mondiale de la micromobilité – semblent avoir trouvé une forme d’équilibre avec Vélib et 3 autres opérateurs privés.