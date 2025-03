Le géant Bosch s’attaque à une toute petite entreprise française de vélo à cause de son nom

Botch Cargo Bikes, une petite entreprise toulousaine plus communément appelée Botch, a reçu un courrier des avocats de Bosch. Le géant allemand spécialisé dans l’équipementier automobile et les moteurs pour vélo électrique exige à la société tricolore de changer de nom, jugé trop similaire au sien.

Source : Botch Cargo Bikes

« C’est assez étonnant et assez rigolo qu’on puisse faire réagir une telle entreprise. Mais je n’attends rien de bon de tout ça ». C’est en ces termes relayés par France Bleu Ici Occitanie que Thomas Gras, un des trois cogérants de Botch, résume la situation entre sa société spécialisée dans la transformation de VTT en vélo cargo, et le géant allemand Bosch.

Un nom qui dérange

Ce dernier, que l’on connaît surtout pour ses excellents moteurs pour vélo électrique, estime que Botch Cargo Bikes porte un nom trop similaire au sien, au point de semer la confusion auprès du grand public. C’est pourquoi Bosch a activé un premier levier légal avec un courrier d’avocat envoyé à Botch il y a quelques semaines déjà.

« On a un conflit de nom avec une grande entreprise avec qui il ne vaut mieux pas se frotter en temps normal. On essaie de leur dire que Botch vient de l’occitan, et que ce n’est nullement une tentative de les parasiter. Mais c’est très difficile », insiste Thomas Gras.

Source : Bosch

En effet, l’article de France Bleu Ici Occitanie nous apprend que « botch » est une expression toulousaine issue de l’occitan utilisée pour qualifier quelqu’un de « fou ». Rien à voir, étymologiquement parlant et même au niveau du sens profond de ce terme, avec la multinationale Bosch, qui ne démord pas et exige un changement de nom.

Fin mars, fin de l’affaire

La procédure à l’amiable engagée entre les deux parties n’a mené à rien. Ce sera désormais à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) de trancher d’ici fin mars.

Botch Cargo Bikes a été créée en 2020 autour d’un projet louable et porteur : recycler de vieux vélos pour les transformer en vélo cargo, électrique ou mécanique. Tout est assemblé dans le quartier de Minimes, à Toulouse.