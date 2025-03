« Le surstockage post-Covid persiste » : le vélo toujours en nette difficulté chez nos voisins britanniques

La Bicycle Association (BA) a publié son rapport de l’année 2024. Au Royaume-Uni, les chiffres relatifs au vélo sont globalement à la baisse, avec un net recul des ventes de cycle pour enfant. Ce qui constitue aux yeux de Simon Irons, directeur des données et des analyses de la Bicycle Association, un souci très préoccupant pour l’avenir.

Source : Audrey Nicole Kurniawan via Unsplash

Environ -7 % aux Pays-Bas, -2,53 % en Allemagne : les premiers chiffres de l’année 2024 relatifs au marché du cycle tombent progressivement chez nos voisins européens. Avec une tendance globale à la baisse. En France aussi, les premières estimations ne présagent rien de bon. Le couperet tombera le 25 avril prochain, le jour où l’Observatoire du cycle 2024 sera présenté en détail à la presse.

Au Royaume-Uni, le millésime 2024 n’a pas non plus été flamboyant. La Bicycle Association (BA) britannique a récemment publié son rapport annuel et fait état d’une baisse des ventes de 2,4 %, toutes catégories de cycles confondus. Ce n’est pas un recul drastique, mais cette baisse est la troisième consécutive après 2022 (-22 %) et 2023 (-5 %).

Du jamais-vu depuis les années 1970

Le TV Xiaomi TV A Pro 55 2025 DÉJÀ en promotion La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas. Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR, son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

Carlton Reid, journaliste chez Forbes, note tout de même qu’il faut remonter au début des années 1970 pour observer des chiffres de vente aussi faibles.

Avec 145 000 unités écoulées (-5 %), les vélos électriques représentent 9 % des ventes. Soit la même valeur que l’an passé. Par rapport aux autres marchés du Vieux continent, les VAE n’ont pas vraiment le vent en poupe outre-Manche. En 2023 par exemple, ils constituaient 53 % des ventes en Allemagne, 56 % aux Pays-Bas, 30 % en France ou encore 51 % en Belgique.

Source : Coen van de Broek via Unsplash

Ce constat pourrait presque paraître paradoxal eu égard aux multiples promotions appliquées aux vélos mécaniques et vélos électriques, dans le but de vider les stocks. C’est un phénomène généralisé en Europe. Ces remises ont probablement limité la casse en termes de volume, sans pour autant relancer le secteur.

La Bicycle Association s’alarme face aux ventes de vélo pour enfant en net recul. « La baisse continue de la pratique du vélo chez les enfants et des ventes de vélos pour enfants est particulièrement préoccupante, car ce sont nos cyclistes de demain », s’inquiète notamment Simon Irons, directeur des données et des analyses de la Bicycle Association.

Certains résistent

Seule note positive : la résistance des vélos de route et VTT, et la bonne forme des home-trainers et vélos d’intérieur qui sont donc comptabilisés dans les chiffres officiels.

Le rapport conclut : « Alors que la BA s’attend à ce que le marché reste difficile en 2025, dans le contexte d’un climat macroéconomique difficile, elle prédit que le long ralentissement s’atténuera au cours des prochains mois avec une croissance prévue du volume des vélos de 2 % et de 3 % des services en 2025. Les volumes de vélos électriques devraient toutefois baisser encore de 1 % ».