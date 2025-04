Attention à cette fake news qui circule sur les vélos et trottinettes électriques

Sur TikTok, le compte Actu Time propage une fake news selon laquelle il sera obligatoire, dès le 1er mai 2025, de posséder un permis à points spécial pour conduire et circuler avec un vélo électrique et une trottinette électrique. C’est 100 % faux.

Source : Centurion

Le 13 avril dernier, le compte Tiktok Actu Time a publié une vidéo selon laquelle il sera nécessaire d’avoir un permis à points pour utiliser une trottinette électrique et un vélo électrique. Le contenu vertical a déjà été visionné près de 600 000 fois. Prenez garde : c’est une fake news, comme le relate TF1.

La chaîne télévisée a effectué plusieurs vérifications sérieuses : source inexistante – BFM est citée, mais il n’y a aucune trace de quoi que ce soit -, voix générée par IA, vidéo du Président de la République Emmanuel Macron tirée d’une intervention sur les droits de douane. En clair : rien n’est cohérent et rien ne va.

Contradiction

La trottinette sans prise de tête Avec augment vous profitez d’une trottinette puissante sans le stress des pannes grâce au service de remplacement express gratuit inclus dans votre abonnement.

Pire : TF1 a visionné les autres vidéos de ce compte pour constater qu’elles sont majoritairement fausses. Notre conseil : désabonnez-vous si vous le suiviez. D’ailleurs, la vidéo en question se contredit au moins une fois : un texte indique que le permis à points prendra effet à partir du 1er mai, quand la voix off évoque l’année 2026.

La Ninebot Max G3 E. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

En réalité, il n’existe aucune obligation de détenir un permis de conduire pour utiliser une trottinette électrique ou un vélo à assistance électrique, à condition que ces engins respectent la réglementation en vigueur. Il n’est pas possible de perdre non plus de points sur votre permis de conduire automobile en cas d’infraction en VAE ou en trottinette, comme nous l’expliquions dans notre dossier.

En revanche, il est tout à fait possible de devoir payer une amende en cas de faute. Aussi, « en cas d’infraction grave, le juge peut suspendre votre permis de conduire. Par exemple, en cas de conduite en état d’ivresse ou de mise en danger de la vie d’autrui », est-il écrit sur le site Service Public.

Les règles à connaître

Pour rappel, un vélo à assistance électrique (VAE) est légal tant qu’il se limite à une puissance nominale de 250 W et que l’assistance se coupe à partir de 25 km/h. Dans ce cas, il n’est pas considéré comme un cyclomoteur, et ne nécessite ni immatriculation, ni assurance obligatoire, ni permis – a contrario des speedbikes.

Pour aller plus loin

Vélos et trottinettes électriques : quels équipements sont obligatoires et interdits ?

Même logique pour les trottinettes électriques : tant qu’elles ne dépassent pas 25 km/h et ne sont pas modifiées, elles peuvent être utilisées librement par toute personne âgée de plus de 14 ans, sans besoin de permis de conduire. Il est toutefois obligatoire d’avoir une assurance responsabilité civile, comme nous le rappelons dans notre dossier dédiée à la législation des trottinettes électriques.