Grande victoire des fatbikes électriques après cette décision judiciaire lourde de sens

Le ministère public des Pays-Bas a annoncé l’abandon des poursuites pénales engagées contre La Souris, un distributeur néerlandais de fatbikes électriques accusé de vendre des engins trop faciles à débrider. Par la même occasion, la saisie provisoire de 1100 fatbikes Ouxi et QMWheels a été levée.

Une grande victoire pour La Souris et le monde du fatbike, une défaite criante pour l’Inspection néerlandaise de l’environnement et des transports (ILT). En août 2024, cette dernière avait en effet déclaré dangereux les fatbikes électriques commercialisés par La Souris, plus important fournisseur de fatbikes des Pays-Pas avec 21 succursales dispatchées sur le territoire.

Il lui était notamment reproché de vendre des véhicules trop faciles à débrider, en non-conformité avec la loi européenne et la limite maximale de 25 km/h fournie par l’assistance électrique. Depuis août, les fatbikes électriques sont clairement dans le viseur des autorités néerlandaises spécifiquement pour cette raison. Saisie, enquête journalistique à charge, proposition de loi, instrument de vérification : les actions ont été multiples et à tous les niveaux.

Aucune suite pénale

Entre août 2024 et aujourd’hui, une recherche indépendante commandée par le ministère public a été menée par l’organisme de test TÜV en Allemagne. Les résultats ont tout juste été publiés : le jugement de l’ILT selon lequel les fatbikes électriques vendus par La Souris sont dangereux a tout bonnement été rejeté.

Le parquet a confirmé que la procédure judiciaire pour soupçon de vente de véhicules non conformes à la législation ne donnerait pas lieu à une suite pénale, nous apprend Tweewieler.

« Nous défendons la sécurité des fatbikes et soutenons pleinement les contrôles gouvernementaux. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons été surpris d’apprendre qu’une partie de notre stock était dangereuse », explique le PDG de La Souris, Armando Muis. « Cette surprise semble justifiée, car le ministère public est désormais également arrivé à la conclusion que la méthode de test de l’ILT était incorrecte. »

La saison de 1100 vélos appartenant aux marques chinoises Ouxi et QMWheels a naturellement été levée pour être restitués à l’entreprise La Souris.

Une victoire importante

Cette victoire de La Souris revêt des enjeux majeurs autour des fatbikes électriques, sous le feu de toutes les critiques depuis un peu moins d’un an. S’il semble vrai que certaines marques chinoises vendent des modèles trop faciles à débrider, il apparaît tout de même difficile de condamner légalement ces fatbikes, comme en témoigne cette affaire. On imagine que pour le moment, les fatbikes électriques devraient profiter d’un petit instant de répit.