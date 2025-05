Empreinte digitale, localisation et alarme de 100 db : ce nouvel antivol vélo met le paquet

ABUS lance une nouvelle référence dans sa gamme d’antivols pliables : le Bordo One 6000AF. Conçu pour les vélos, ce modèle associe sécurité mécanique, capteur d’empreinte digitale et alarme sonore de 100 décibels.

Source : Abus

Petit à petit, les antivols vélos dotés d’un capteur d’empreinte digitale pour se déverrouiller prennent une place toujours plus importante dans le paysage des accessoires vélo. Nous en avions découvert un premier aux Prodays 2024, le Yardo Fingerprint 7807 plus précisément. Voilà maintenant que le géant Abus s’y met lui aussi.

Jusqu’à 8 empreintes digitales

Le fabricant allemand a ainsi présenté le Bordo One 6000AF, qui offre un déverrouillage par empreinte digitale via un capteur situé sur le côté du corps de l’antivol. Il peut mémoriser jusqu’à 8 empreintes différentes, modifiables à tout moment.

L’antivol est par ailleurs compatible avec l’application mobile ABUS ONE, disponible sur iOS et Android. Celle-ci permet d’ouvrir ou de fermer le cylindre SmartX sans aucune clé, d’enregistrer ou de supprimer des empreintes et de mémoriser le dernier emplacement du vélo lorsqu’il est sécurisé par l’antivol Bordo One 6000AF.

Source : Abus

En outre, le Bordo One 6000AF intègre une alarme de 100 dB. Elle se déclenche automatiquement « si quelqu’un secoue le vélo et tente de forcer l’antivol », indique le communiqué de presse envoyé à la rédaction. « La technologie permet d’éviter les fausses alarmes en cas de vibration mineure », ajoute la marque.

Prix et disponibilité

L’antivol repose sur de l’acier spécial trempé et des barres d’une épaisseur de 5 mm. Ci-dessous, un résumé des principales caractéristiques techniques :

Type d’antivol : pliant

Épaisseur des barres : 5 mm

Matériau : acier spécial trempé, avec rivets de sécurité

Longueur : 120 cm

Système de verrouillage : biométrique (empreinte digitale) + commande via application ABUS ONE

Mémoire biométrique : jusqu’à 8 utilisateurs

Alarme intégrée : 100 dB

Fonction GPS (via app) : localisation du dernier point de verrouillage

Couleur disponible : noir

Lieu de fabrication : Allemagne

Le Bordo One 6000AF est d’ores et déjà disponible au prix de 249,95 €.