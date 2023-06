On connaît enfin le prix de cette nouvelle voiture électrique concurrente du Tesla Model Y

Le constructeur Zeekr, à qui l'on doit la fameuse voiture électrique aux 1 000 km d'autonomie arrive en Europe. En plus de la berline Zeekr 001, la firme chinoise dévoile les caractéristiques et prix du SUV compact nommé Zeekr X. Il reprend la base des Volvo EX30 et Smart #1. En ligne de mire, les Tesla Model Y et Renault Mégane E-Tech.

2023 est une année charnière pour la voiture électrique en Europe, avec l’arrivée de nouveaux acteurs. Alors que la MG4 du groupe chinois SAIC se vend comme des petits pains, un nouveau constructeur prépare son arrivée en Europe. Il s’agit de Zeekr, une (grosse) startup intégrée au géant chinois Geely, qui a racheté Volvo, Polestar ainsi que Lotus et une partie de Smart. Nous avons déjà abordé l’arrivée en Europe de la berline Zeekr 001, et nous voici désormais en présence de sa petite sœur, plus abordable, la Zeekr X.

Zeekr X : deux versions différentes

La Zeekr X est basée sur la même plateforme SEA des Volvo EX30 et Smart #1. On est sur le même format, avec une longueur de 4,432 mètres. Elle dispose du même point négatif que ses cousines, avec un coffre limité à 362 litres. Comme ses cousines, elle existe en différentes versions : Long Range RWD et Privilege AWD. La puissance, l’autonomie et l’équipement diffère entre ces deux versions, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous.

Zeekr 001 Long Range RWD Privilege AWD Autonomie 440 km 400 km Batterie 69 kWh 69 kWh Moteur Propulsion Transmission intégrale Puissance 200 kW / 272 ch 315 kW / 428 ch Couple 343 Nm 543 Nm 0 à 100 km/h 5,6 sec 3,8 sec Consommation 16,4 kWh / 100 km 18,3 kWh / 100 km Capacité remorquage 1,6 tonne 1,6 tonne Poids 1 855 kg 1 960 kg Prix 44 990 euros 49 490 euros

L’autonomie maximale est donnée pour 440 km sur le cycle d’homologation mixte WLTP, avec une batterie (chimie NMC) de 69 kWh de chez CATL. La recharge sur courant continu est très rapide, puisqu’il faut compter 28,8 minutes pour passer de 10 à 80 %. Une valeur qui nous rappelle celle de la Volvo EX30, en version chinoise ou américaine. Bonne surprise, puisque (c’est très rare), la voiture intègre un chargeur en courant alternatif d’une puissance de 22 kW, qui permet de faire le plein en 4h à la maison.

De nombreuses technologies embarquées

La Zeekr X se distingue de la Smart #1 et de la Volvo EX30 par ses technologies embarquées. On retrouve un écran central de 14,6 pouces (il est motorisé sur la version chinoise, pour pouvoir le placer, au choix, au milieu ou face au passager) ainsi qu’un combiné d’instrumentation de 8,8 pouces. Un affichage tête haute de 24,3 pouces est aussi de la partie. Comme sur la Zeekr 001, la voiture embarque un processeur Snapdragon 8155 avec 16 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage pour faire tourner diverses applications et jeux.

Le toit panoramique est de série, tout comme les sièges ventilés, chauffants (et massant en finition Privilege). On retrouve les aides à la conduite pour une conduite semi-autonome de niveau 2, avec un régulateur adaptatif et un centrage dans la voie. Il y a également une reconnaissance faciale pour déverrouiller la voiture. Malheureusement, nous ne retrouvons pas certaines technologies réservées à la version 4 places chinoises, comme la glacière intégrée, l’écran motorisé ou encore l’écran extérieur sur le montant de la portière.

Prix et disponibilité

La Zeekr X est déjà disponible à la précommande, en Suède et aux Pays-Bas, pour des livraisons estimées entre octobre et décembre 2023. Il faut compter 45 990 euros pour la version Long Range Single Motor et 50 490 euros pour la Zeekr X Dual Motor. Le constructeur chinois devrait étendre les pays de commercialisation dès 2024, sachant qu’il compte être présent dans la plupart des pays de l’Europe de l’Ouest d’ici 2026.

Le tarif est particulièrement compétitif, puisqu’il peut-être comparé à celui d’un Tesla Model Y, qui démarre à partir de 45 990 euros, mais avec un gabarit et une habitabilité supérieurs. Si vous voulez vous amuser à comparer avec la concurrence, nous avons comparé la Volvo EX30 avec une dizaine de voitures similaires. La Renault Mégane E-Tech est une bonne concurrente aussi.

