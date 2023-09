Android Auto devient encore plus intéressant pour les voitures électriques avec cette nouvelle mise à jour

Android Automotive et Android Auto font le plein de nouveautés : Google annonce notamment l'arrivée du service de streaming Prime Video dans les voitures compatibles. C'est notamment le cas des Volvo et Polestar, qui vont également proposer d'autres services aux conducteurs.

Cela fait bien longtemps que les voitures ne servent plus seulement à aller d’un point A à un point B. Aujourd’hui, voyager est une véritable expérience, grâce aux nombreuses technologies embarquées et alors que les constructeurs travaillent au développement de la conduite autonome, actuellement limitée au niveau 3 sur nos routes européennes.

Encore plus de divertissement

Si l’on est encore loin de pouvoir se rendre au travail en dormant ou en regardant une série, de plus en plus de constructeurs proposent des offres de divertissement dans leurs voitures électriques. Et la raison est simple : on passe désormais du temps à la borne de charge, et ce même si ce dernier est amené à se réduire au fil des innovations comme la batterie de CATL se chargeant en 10 minutes seulement.

On pense bien sûr à Tesla, qui intègre depuis plusieurs années des jeux vidéo ainsi que YouTube et Netflix dans ses voitures. Depuis plus récemment, la marque propose aussi Steam dans certains de ses modèles pour jouer aux jeux-vidéo. Mais pas question pour les autres constructeurs de se laisser devancer par la firme d’Elon Musk. C’est notamment pour cela que certains ont décidé de faire appel à Android Automotive, à ne pas confondre avec Android Auto.

C’est par exemple le cas de Volvo, Polestar et Renault, dont le système d’info-divertissement est désormais fourni par l’entreprise américaine sur certaines voitures, dont les XC40, C40 Recharge, Mégane E-Tech et le tout nouveau Scénic E-Tech également. Ce qui permet aux conducteurs de profiter de nombreuses fonctionnalités, via des mises à jour OTA (over the air) à distance. Et la dernière devrait plaire aux amateurs de séries.

En effet, dans un communiqué, Volvo annonce l’arrivée de Prime Video ainsi que de YouTube sur Android Automotive. Dès le 18 septembre, toutes les voitures sortant d’usine en seront équipées, tandis qu’une mise à jour sera proposée pour celles déjà en circulation. Cela permettra ensuite aux clients de télécharger l’application depuis Google Play. Même chose sur la Polestar 2 comme l’annonce la marque sur son site.

De nombreuses fonctionnalités

Bien sûr, ces applications ne fonctionneront que lorsque la voiture sera à l’arrêt, pour des raisons évidentes de sécurité. En revanche, Renault ne communique pas sur une arrivée éventuelle de Prime Video sur sa Mégane E-Tech, alors que la compacte électrique fonctionne également sous Android Automotive. Peut-être que le constructeur intègrera cette fonctionnalité un peu plus tard.

Mais ce n’est pas tout, car le communiqué de Google annonce l’arrivée d’une flopée d’autres services dans les voitures dotées de son système d’exploitation, comme le nouveau Volvo EX90. Parmi eux, l’application The Weather Channel, qui prédit la météo avec une grande précision. Une fonctionnalité « vue du voyage » permettra notamment de voir les conditions atmosphériques lors d’un prochain trajet.

Comme l’avait annoncé Google un peu plus tôt dans l’année, les voitures compatibles avec Android Auto (c’est-à-dire la plupart des modèles récents) pourront aussi être équipées des applications de vidéo-conférence Zoom et Cisco. D’autres constructeurs vont également les rendre accessibles dans leurs voitures, comme Mercedes avec sa nouvelle Classe E. À noter que ces deux services ne fonctionneront qu’avec le son et sans la vidéo, là encore pour des questions de sécurité.

Enfin, Google offre désormais la possibilité d’ouvrir sa voiture via une clé digitale, qui n’est autre que le smartphone. Seuls certains modèles Kia, Hyundai en Genesis en Amérique du Nord et en Corée seront d’abord compatibles, ainsi qu’une poignée de smartphones, dont le Pixel 7 Pro et le Samsung S23+.

