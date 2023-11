Polestar OS : cette voiture électrique prouve qu’il est possible de se passer de Google

Polestar, qui fait partie du groupe chinois Geely (Volvo, Lotus, Zeekr, Smart, etc.) vend ses voitures électriques en Europe et en Chine. Là-bas, elle vient de lancer Polestar OS, avec Meizu et son système d'exploitation Flyme Auto. Pourtant, en Europe, on a le droit à un tout autre système, basé sous Google Android Automotive. On vous explique la différence fondamentale entre ces deux OS.

Les voitures électriques sont parfois définies comme des smartphones sur roue, tant leur système d’infodivertissement est évolué. Enfin, pas tous… Polestar fait figure de leader dans le domaine, puisque les voitures de la marque chinoise appartenant au groupe Geely (Volvo, Lotus, Zeekr, Smart, etc.) fait appel à Google Android Automotive pour le système d’exploitation. Comme sur les Renault Mégane et Renault Scénic E-Tech, mais aussi comme sur toutes les voitures de Volvo, comme l’EX30. Sauf en Chine…

En Chine, les premières voitures électriques de Volvo et de Polestar ne sont pas encore livrées, alors que cela fait des années qu’on les voit circuler en Europe. Pourquoi ? Tout simplement à cause de leur système d’exploitation. Impossible d’imaginer vendre une voiture intégrant l’OS de Google en Chine à cause de la guerre qui fait rage avec les États-Unis ! Le groupe Geely a donc dû retravailler les Volvo et les Polestar pour leur offrir un tout nouveau système d’exploitation, exclusif à la Chine, pour le moment.

Polestar OS : le pied de nez à Google, par Meizu

Chez Polestar, on découvre donc Polestar OS, basé sur le système d’exploitation Flyme Auto de Meizu, un constructeur chinois de smartphone. Et comme on peut le voir sur les photos du média local Auto Home, le système d’exploitation est très complet. Mais il n’a rien à voir avec Android Automotive (désormais appelé Google Automotive), même s’il est probablement basé sous Android AOSP, le code source gratuit, mais sans les services Google. Ce qui signifie l’absence de Google Maps ou du Play Store (un magasin d’applications) par exemple.

Polestar OS n’intègre pas Android Auto ou Apple CarPlay, comme l’immense majorité des voitures électriques chinoises vendues là-bas. Meizu a donc développé une fonctionnalité similaire, permettant d’afficher les applications de son smartphone directement sur l’écran de la voiture.

La grande question que l’on peut se poser, c’est la volonté de Polestar de proposer, ou non, Polestar OS à ses clients européens. En l’état, on a quand même un gros doute. En effet, l’absence d’Android Auto, d’Apple CarPlay et des services Google est une trop grosse contrainte pour les clients du vieux continent.

Toutefois, certains constructeurs, à l’image de BYD, réussissent quand même à intégrer Android Auto et Apple CarPlay sur leurs voitures électriques chinoises lorsqu’elles sont importées en Europe. On peut citer la BYD Han par exemple ou la BYD Atto 3.

Vers une révolution de la voiture et des smartphones ?

Les voitures électriques témoignent d’un changement de paradigme majeur pour l’industrie automobile. Qui aurait pu s’imaginer il y a quelques années de telles profondes différences entre une même voiture vendue en Chine et en Europe ? D’autant plus que la révolution des usages ne fait que commencer. La preuve avec le futur Polestar Phone.

Le Polestar Phone a été annoncé par le constructeur automobile lors du salon de Guangzhou. Il s’agit d’un smartphone sous Android, conçu en collaboration avec Meizu. Les premières images montrent un appareil qui ressemble beaucoup au Meizu 20. Polestar prend donc la même route que Nio, qui vient tout récemment de dévoiler son smartphone, le Nio Phone.

Il se murmure aussi que Tesla travaillerait, lui aussi, sur un smartphone maison. L’intérêt ? Proposer un écosystème complet, avec des fonctionnalités réservées aux possesseurs du smartphone officiel du constructeur. On a pu en avoir un aperçu en Chine, lors de notre visite en septembre dernier, avec l’écosystème Nio totalement fascinant.

La première voiture à intégrer Flyme Auto est la Lynk & Co 08, une voiture hybride rechargeable. La Polestar 4 devrait arriver en Chine dans les prochains mois, ave Flyme Auto. En Europe, nous aurons le droit à la version dotée d’Android Auto.