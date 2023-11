Grosse baisse de prix pour la Smart #3 électrique grâce à sa nouvelle batterie

Smart va offrir une nouvelle version plus accessible à sa nouvelle voiture électrique, le SUV #3, qui débutera sous la barre des 40 000 euros. Mais attention, car cela s'accompagnera d'une baisse de l'autonomie et d'une puissance de charge réduite. On vous explique tout.

De nombreux automobilistes sont encore freinés par le prix des voitures électriques, comme l’avait confirmé un récent sondage relatif au leasing social. Cependant, cela sera de moins en moins un problème, alors que la parité avec les modèles thermiques sera atteinte d’ici à la fin de la décennie selon certains experts. Et cela grâce à la baisse progressive des tarifs, que l’on doit à la chute du coût du lithium, entre autres.

Une nouvelle version

Mais ce n’est pas tout, car de plus en plus de constructeurs font aussi le choix de proposer des versions moins onéreuses de leurs voitures, afin de séduire les clients. Et cela est notamment rendu possible grâce à de nouvelles déclinaisons dotées de batteries de plus petite capacité. Car on le sait, ces dernières représentent environ 40 % du prix total d’une auto électrique. Ce qui explique pourquoi de nombreuses marques font le choix de réduire leur taille.

C’est par exemple ce que préconise le patron de Renault, mais aussi le père de la Nissan Leaf. Mais pas seulement, car Ford adopte également cette stratégie, de même que Smart. En effet, le constructeur qui fait partie du groupe Geely comme Volvo et Lotus souhaite rendre ses autos moins chères. C’est ainsi qu’il a récemment dévoilé une nouvelle version plus abordable de sa Smart #1, dotée d’une plus petite batterie.

Une stratégie qui est désormais appliquée à un autre modèle de la gamme. Il s’agit de la nouvelle Smart #3, qui fut dévoilée lors du dernier salon de Shanghai plus tôt dans l’année. Cette dernière affiche un gabarit plus imposant que sa petite sœur, avec une longueur de 4,40 mètres. Pas étonnant que son prix soit donc un peu plus élevé, puisque le SUV démarre à partir de 43 490 euros en Allemagne.

Mais alors qu’une guerre des prix sans pitié se prépare, la firme sino-allemande doit rester compétitive. C’est ainsi qu’elle va offrir une nouvelle version moins chère de son SUV compact à ses clients, comme l’indique le site Electrive. Cette dernière prend le nom de Pro et est déjà visible sur le site allemand du constructeur.

Moins d’autonomie

Et bonne nouvelle, son prix passe sous la barre symbolique des 40 000 euros, puisqu’il est désormais affiché à partir de 38 490 euros très précisément. Pour le moment, le tarif pour la France n’a pas encore été annoncé, mais il devrait sans aucun doute rester assez proche, bien qu’il pourrait être un peu plus élevé en raison des taxes. Si la voiture électrique est actuellement éligible au bonus écologique, ce ne sera bientôt plus le cas à cause de sa production en Chine. Nous devrions en savoir plus le 15 décembre.

Mais comment Smart a-t-il réussi à faire chuter le prix de son SUV, rival des Volkswagen ID.5 et autres Tesla Model Y ? Et bien tout simplement en lui offrant une batterie plus petite. En effet, cette variante ne se dote pas du pack de 66 kWh que l’on connaît déjà, mais d’un accumulateur affichant une capacité de 49 kWh. Forcément, cela se ressent sur l’autonomie qui chute légèrement.

Elle passe désormais à 325 kilomètres WLTP, contre 455 pour la version Pro +, ce qui pourrait dissuader certains clients qui se sentent rassurés par une valeur plus généreuse. Cependant, la puissance du moteur ne bouge pas, puisqu’elle est toujours affichée à 200 kW, soit l’équivalent de 272 chevaux tandis que le 0 à 100 km/h est réalisé en 5,8 secondes. En revanche, la puissance de charge est en légère baisse, puisqu’elle passe de 150 à 130 kW en courant continu en CCS. Cependant, il faut toujours moins de 30 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Les premières livraisons de cette nouvelle version de la Smart #3 devraient débuter au début de l’année prochaine. Il faudra cependant encore patienter avant de connaître les prix pour le marché français.