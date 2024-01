« Jusqu’à 100 km d’autonomie par jour » sur son Tesla Model Y avec des panneaux solaires : pourquoi ce n’est pas une bonne idée

L'énergie solaire et les voitures électriques : une combinaison rêvée. N'est-ce pas ? Un utilisateur de Tesla Model Y a tenté l'expérience en installant des panneaux solaires. . Regardons de plus près les raisons qui pourraient faire de cette idée... une fausse bonne idée.

Transformer une Tesla Model Y en voiture solaire ? Un bricoleur sur Reddit s’est lancé dans l’aventure. Il a bidouillé son SUV électrique en y fixant des panneaux solaires récupérés, conçus à l’origine pour les toits de maisons. Résultat : un système pliable qui peut charger la batterie de la voiture en mode arrêt. C’est du DIY pur jus.

Il explique aussi avoir réussi à grappiller entre 30 et 100 km d’autonomie supplémentaire (de 2 à 4 kW) chaque jour grâce à ses panneaux . Pour l’instant, ils dépassent de 27 cm du toit, mais il planche sur une version plus affinée, avec une saillie réduite à 15 cm et un support en fibre de carbone, plus léger.

Le rendement théorique des panneaux, offrant jusqu’à 4000 Watts, semble prometteur. Néanmoins, la réalité technique pose des questions.

L’efficacité réelle, probablement inférieure à 80 %, reste un obstacle. De plus, le stockage de l’énergie (ici, il a utilisé une batterie EcoFlow Delta Pro, il lui faudrait un onduleur en plus) et la gestion de l’aérodynamisme due à un design non optimisé sont d’autres points importants.

La voiture solaire n’a rien de nouveau

La voiture solaire n’a rien de nouveau. Des entreprises comme Lightyear et Sono Motors ont exploré ce concept, et ils ont échoué, tandis que d’autres, comme Fisker avec son modèle Ocean, ont réussi à l’intégrer. Malgré ces initiatives, le concept de la voiture solaire autonome est encore un doux rêve.

En effet, même sous un ensoleillement optimal, l’énergie captée est insuffisante pour couvrir une part significative des besoins énergétiques d’une batterie standard de 60 kWh. L’espace limité sur le toit d’une voiture ne permet pas d’installer une surface de panneaux suffisante pour une autonomie complète.

Mais ce n’est pas tout. Concernant la durabilité, les panneaux solaires ont une longévité moyenne de 30 ans, ce qui est bien supérieure à celle prévue pour la plupart des voitures électriques. Cela soulève des questions sur l’efficacité et l’écologie du recyclage de ces composants.

Du coup, le toit solaire sur les voitures électriques, bien que séduisant sur le papier, se révèle souvent plus un argument marketing qu’une réelle solution énergétique. De plus en plus proposé en option, cette fonction attire l’attention par son aspect innovant et écologique, mais sa rentabilité n’est pas forcément au rendez-vous.

Pour une solution plus pragmatique et écologique, il semble plus judicieux d’équiper les maisons de panneaux solaires pour recharger les voitures électriques. Cette approche minimise les problèmes de rendement et d’intégration tout en exploitant l’énergie solaire de manière plus efficiente.